Activités - Festival des oiseaux de Rimouski 2026

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À propos de cet événement
9h15-13h30 mardi 26 mai || Embarquez sur le traversier pour observer les oiseaux marins en plein cœur du fleuve Saint-Laurent. Accompagné·e de nos guides, découvrez les espèces pélagiques et les migrateurs marins.
8h à 10h mercredi 27 mai || Une sortie guidée ouverte à tou·te·s au Parc Beauséjour. Le Club favorise l'inclusion de la communauté LGBTQ+ dans le milieu ornithologique. Venez observer les oiseaux dans un environnement accueillant et sécuritaire, peu importe votre niveau. Départ du Quartier général.
11h à 14h mercredi 27 mai || Navigation autour des îles de Trois-Pistoles avec arrêt sur l'île aux Basques guidée par un·e ornithologue de l’OOR pour voir les colonies d'oiseaux marins ainsi que d'autres espèces en migration.
20h à 23h30 mercredi 27 mai || Ce billet s'adresse aux passionné·e·s qui souhaitent prolonger la soirée pour admirer le ciel étoilé après l'écoute des oiseaux. Si vous préférez vous concentrer uniquement sur les oiseaux nocturnes et rentrer plus tôt, une autre sortie est proposée le jeudi 28 mai.
8h à 12h30 jeudi 28 mai || Découvrez l'île Saint-Barnabé, située juste au large de Rimouski. Cette sortie guidée vous permettra d'observer une grande diversité d'oiseaux et de faune sauvage.
7h à 11h jeudi 28 mai || Explorez la forêt d'enseignement du Cégep de Rimouski en compagnie de nos guides. Une occasion pour observer une grande diversité d'oiseaux forestiers en pleine migration.
16h à 19h jeudi 28 mai || Partez à la recherche des oiseaux migrateurs avec nos guides entre forêt et lac. Une sortie idéale pour tous les niveaux.
19h à 20h jeudi 28 mai || Écoutez les espèces nocturnes avec nos guides. Ce billet est idéal si vous souhaitez vivre l'expérience de l'ornithologie de nuit et rentrer plus tôt, sans l'arrêt prolongé pour l'observation des étoiles.
7h à 11h vendredi 29 mai || Accompagné·e de nos guides, parcourez des habitats diversifiés pour y découvrir une grande richesse d'oiseaux.
13h à 16h vendredi 29 mai || Navigation autour des îles de Trois-Pistoles avec arrêt sur l'île aux Basques guidée par un·e ornithologue de l’OOR pour voir les colonies d'oiseaux marins ainsi que d'autres espèces en migration.
13h à 16h vendredi 29 mai || Créez une œuvre artistique unique en utilisant la lumière du soleil, des plumes et des éléments naturels. Tout le matériel est inclus : apportez simplement votre créativité pour concevoir votre propre impression.
18h30 vendredi 29 mai || Prêt·e à bâtir la meilleure réserve aviaire ? Inscrivez-vous pour participer au tournoi du jeu Wingspan et courir la chance de remporter le grand prix. Inscription requise pour les compétiteur·rice·s seulement ; spectateurs et familles bienvenus sans billet.
19h00 vendredi 29 mai || Observez des centaines de Martinets ramoneurs entrer dans leur dortoir au coucher du soleil à Trinité-des-Monts, un phénomène spectaculaire qui ne se produit qu’au printemps, avant la nidification.
8h à 12h30 samedi 30 mai || Découvrez l'île Saint-Barnabé, située juste au large de Rimouski. Cette sortie guidée vous permettra d'observer une grande diversité d'oiseaux et de faune sauvage.
8h à 10h samedi 30 mai || 1er de 2 départs. Une sortie guidée conçue spécialement pour les débutant.e.s et familles. Apprenez à identifier les oiseaux dans divers environnements et familiarisez-vous avec les outils essentiels. Départ du Quartier Général.
10h à 12h samedi 30 mai || 2e de 2 départs. Une sortie guidée conçue spécialement pour les débutant.e.s et familles. Apprenez à identifier les oiseaux dans divers environnements et familiarisez-vous avec les outils essentiels. Départ du Quartier Général.
9h à 12h samedi 30 mai || Rendez-vous à la Réserve nationale de faune de Pointe-au-Père pour observer les oiseaux de rivage dans leur halte migratoire. Nos guides vous donneront les outils pour identifier ces migrateurs côtiers qui paraissent si complexes au premier abord.
7h15-13h30 dimanche 31 mai || Embarquez sur le traversier pour observer les oiseaux marins en plein cœur du fleuve Saint-Laurent. Accompagné·e de nos guides, découvrez les espèces pélagiques et les migrateurs marins.
7h-10h dimanche 31 mai || Partez à la recherche des oiseaux migrateurs avec nos guides entre forêt et lac. Une sortie idéale pour tous les niveaux.
8h-10h30 dimanche 31 mai || Apprenez les trucs et astuces pour photographier les oiseaux dans divers environnements naturels. Cette sortie combine conseils techniques avec discussion de comportement et éthique en photographie de nature.
14h à 15h30 dimanche 31 mai || Accompagné·e d’un·e médiateur·rice du musée et d'un·e ornithologue, visitez une exposition qui s’intéresse aux territoires que nous partageons avec les oiseaux et à la fascination qu’ils exercent sur nous.
14h30 à 17h30 dimanche 31 mai || Navigation autour des îles de Trois-Pistoles avec arrêt sur l'île aux Basques guidée par un·e ornithologue de l’OOR pour voir les colonies d'oiseaux marins ainsi que d'autres espèces en migration.
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