Activités Février 2026

Organisé par
À propos de cet événement
🌟 Comité Jeunes à la MDJ 🌟
Viens faire entendre ta voix et aider à créer des activités qui te ressemblent ! Au comité jeunes, tu peux partager tes idées, participer à l’organisation d’événements et rendre la MDJ encore plus amusante pour tous. Chaque idée compte !
Envie de passer un bon moment entre jeunes autour d’un bon repas ? Rejoins-nous pour notre atelier "Cuisine & Discussions" !
Au programme :
👨🍳 On cuisine tous ensemble un plat simple et convivial,
🍽️ On déguste ce qu’on a préparé,
🗣️ Et on prend le temps d’échanger sur un sujet choisi ensemble (valeurs, actualité, passions, vie quotidienne, etc.).
Une activité gourmande, chaleureuse et pleine de discussions enrichissantes, le tout dans une ambiance détendue à la Maison des Jeunes.
🕜 13h30 à 16h30
📍 Centre Vidéotron, Québec
🔥 Sortie pour aller voir les Pee-Wee en action !
✨ Encourager les équipes et vivre l’ambiance du match
🍳 Passionné de cuisine ou simplement curieux d’apprendre, participe à nos ateliers de cuisine ! 👩🍳
🕦 11h30 à 16h30
👉 Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés.
✅ À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau 💧
Viens participer au troisième événement Zoom sur toi qui se déroulera au Centre aquatique multifonctionnel de 14 h à 19 h le 21 février 2026.
Au rendez-vous : des ateliers pour tous les goûts, un panel avec une personnalité connue, ancienne participante de Big Brother Célébrités, ainsi qu’un souper en présence de Sam Labé.
Cette journée sera aux couleurs des adolescents et de leurs intérêts du moment.
C’est une occasion à ne pas manquer… et c’est gratuit !
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