Activités Février 2026

Viens participer au troisième événement Zoom sur toi qui se déroulera au Centre aquatique multifonctionnel de 14 h à 19 h le 21 février 2026.

Au rendez-vous : des ateliers pour tous les goûts, un panel avec une personnalité connue, ancienne participante de Big Brother Célébrités, ainsi qu’un souper en présence de Sam Labé.

Cette journée sera aux couleurs des adolescents et de leurs intérêts du moment.

C’est une occasion à ne pas manquer… et c’est gratuit !