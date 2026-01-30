Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière

Activités - Février 2026

Groupe partage
Gratuit

3 février 2026 - 13h à 15h


2500 boul. de Mascouche - Salle 206

Groupe partage
Gratuit

10 février 2026 - 19h à 21h


2500 boul. de Mascouche - Salle 206

Pizza et visionnement
Gratuit

Documentaire "Les gars faut qu'on se parle"


12 février 2026 - 12h à 15h


2500 boul. de Mascouche - Salle 204

Billard
Gratuit

16 février 2026 - 13h à 15h


Billard Le Sieur - 1341 Grande Allée, Terrebonne QC J6W 4K6

Groupe partage
Gratuit

17 février 2026 - 13h à 15h


2500 boul. de Mascouche - Salle 204

Cuisine collective
Gratuit

23 février 2026 - 17h à 20h


Au menu : pizza maison


Parenfants de Mascouche - 2492 Chemin Sainte-Marie, Mascouche QC J7K 1M5 (sujet à changement)

Groupe partage
Gratuit

24 février 2026 - 19h à 21h


2500 boul. de Mascouche - Salle 206

Pizza et visionnement
Gratuit

Visionnement de "Les chroniques d'un mari battu"


26 février 2026 - 12h à 15h


2500 boul. de Mascouche - Local 204

