Activités - Février 2026

3 février 2026 - 13h à 15h
2500 boul. de Mascouche - Salle 206
10 février 2026 - 19h à 21h
2500 boul. de Mascouche - Salle 206
Documentaire "Les gars faut qu'on se parle"
12 février 2026 - 12h à 15h
2500 boul. de Mascouche - Salle 204
17 février 2026 - 13h à 15h
2500 boul. de Mascouche - Salle 204
23 février 2026 - 17h à 20h
Au menu : pizza maison
Parenfants de Mascouche - 2492 Chemin Sainte-Marie, Mascouche QC J7K 1M5 (sujet à changement)
24 février 2026 - 19h à 21h
2500 boul. de Mascouche - Salle 206
Visionnement de "Les chroniques d'un mari battu"
26 février 2026 - 12h à 15h
2500 boul. de Mascouche - Local 204
