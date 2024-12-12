Activités janvier 2025

C'est le moment de prendre un temps pour faire le plein d'énergie en début d'année 2025. Apporte ton pyjama, ton plus beau sourire et viens à la MDJ !
Mes finances, mes choix, 16 janvier (18h30)
free
C'est important de faire des économies, peu importe notre âge ! À la MDJ, nous recevrons un invité spécial qui te permettra d'en parler et de poser tes questions !
Patin à l'extérieur, 18 janvier (13h30)
free
Viens profiter de l’hiver en réservant ta place pour une séance de patin à l'extérieur au parc Quatre-saisons ! La Maison des Jeunes te prête des patins pour que tu puisses t'amuser sur la glace en toute sécurité. C’est l’occasion parfaite de passer un bon moment entre amis et de profiter du grand air !
** Nous avons des patins pour toi, réserve ta place rapidement afin d'y avoir accès !
** Important : Habille-toi selon la température
Jenga géant, 23 janvier (18h30)
free
En partenariat avec Alliance Jeunesse, viens participer à cette activité de prévention interactive et amusante avec un Jenga géant ! Fais équipe avec tes amis et mets-toi au défi de retirer les blocs sans faire tomber la tour. Une activité idéale pour s’amuser et développer ta stratégie tout en t'amusant à la MDJ.
Cuisine ados aux fourneaux, 24 janvier (11h30)
free
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
Délire escalade, 25 janvier (13h30)
CA$10
Si tu as envie de relever des défis, ne manque pas notre sortie Délire Escalade ! Viens faire de l’escalade et tester ta force et ton agilité dans un cadre amusant et sécuritaire. Une occasion unique de sortir de ta zone de confort et de t'amuser avec d’autres jeunes passionnés d’aventure !
** Important d'avoir tes vêtements de sport ainsi que des espadrilles !
Décore ton chandail, 31 janvier (18h30)
CA$5
Laisse libre cours à ta créativité et viens personnaliser ton propre chandail ! Réserve ta place à l'avance et la Maison des Jeunes t'offrira un chandail que tu pourras décorer à ta guise. Peinture, motifs, dessins, tout est permis pour que ton chandail soit unique et à ton image. Une super activité pour exprimer ta personnalité tout en t’amusant avec tes amis !
