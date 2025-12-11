Activités janvier 2026

Organisé par
À propos de cet événement
🕒 17h30 à 18h30
🔥 Un moment pour que les jeunes se rassemblent et fassent entendre leur voix !
Activité, permettant de partager ses idées et de réfléchir ensemble aux activités de la maison de jeunes.
Au programme :
💡 Partage d’idées pour de futures activités
📝 Retour sur les activités déjà réalisées
🤝 Échanges et discussions pour améliorer l’expérience de tous
🕒 17h30 à 18h30
🔥 Un moment pour que les jeunes se rassemblent et fassent entendre leur voix !
Activité, permettant de partager ses idées et de réfléchir ensemble aux activités de la maison de jeunes.
Au programme :
💡 Partage d’idées pour de futures activités
📝 Retour sur les activités déjà réalisées
🤝 Échanges et discussions pour améliorer l’expérience de tous
🕜 12h45 à 16h00
📍 Quai Paquet
🔥 Une sortie pour se ressourcer et prendre soin de soi !
Activité gratuite dédiée à la santé mentale positive.
Au programme :
✨ Discussion chaleureuse autour du feu;
⛸️ Patinage en plein air;
🎨 Atelier créatif pour exprimer ton imagination.
🍳 Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine ! 👩🍳
🕕 11h30 à 16h30
👉 Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés.
✅ À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau 💧
Inscris-toi dès maintenant et viens cuisiner avec nous !
🕕 18h00 à 21h30
🔥 Une soirée ludique et dynamique pour les jeunes !
Activité idéale pour se dépenser et s’amuser entre amis.
Au programme :
🔫3 parties de Laser Tag
🤝 Travail d’équipe et collaboration
🎉 Moment pour se défouler et partager du plaisir ensemble !
🐾 Café Refuge à la MDJ 🐾
🕕 13h30 à 16h30
Viens passer un moment relaxant avec nos amis poilus ! Profite d’une boisson chaude, câline les chats et amuse-toi avec des jeux de société entre amis!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!