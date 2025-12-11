Activités janvier 2026

🕒 17h30 à 18h30

🔥 Un moment pour que les jeunes se rassemblent et fassent entendre leur voix !

Activité, permettant de partager ses idées et de réfléchir ensemble aux activités de la maison de jeunes.

Au programme :

💡 Partage d’idées pour de futures activités

📝 Retour sur les activités déjà réalisées

🤝 Échanges et discussions pour améliorer l’expérience de tous