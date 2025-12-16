Activités janvier 2026

🕜 12h45 à 16h00

📍 Quai Paquet

🔥 Une sortie pour se ressourcer et prendre soin de soi !

Activité gratuite dédiée à la santé mentale positive.

Au programme :

✨ Discussion chaleureuse autour du feu;

⛸️ Patinage en plein air;

🎨 Atelier créatif pour exprimer ton imagination.