Activités janvier 2026

🌟 Comité Jeunes à la MDJ 🌟
Viens faire entendre ta voix et aider à créer des activités qui te ressemblent ! Au comité jeunes, tu peux partager tes idées, participer à l’organisation d’événements et rendre la MDJ encore plus amusante pour tous. Chaque idée compte !
Envie de passer un bon moment entre jeunes autour d’un bon repas ? Rejoins-nous pour notre atelier "Cuisine & Discussions" !
Au programme :
👨🍳 On cuisine tous ensemble un plat simple et convivial,
🍽️ On déguste ce qu’on a préparé,
🗣️ Et on prend le temps d’échanger sur un sujet choisi ensemble (valeurs, actualité, passions, vie quotidienne, etc.).
Une activité gourmande, chaleureuse et pleine de discussions enrichissantes, le tout dans une ambiance détendue à la Maison des Jeunes.
🕜 12h45 à 16h00
📍 Quai Paquet
🔥 Une sortie pour se ressourcer et prendre soin de soi !
Activité gratuite dédiée à la santé mentale positive.
Au programme :
✨ Discussion chaleureuse autour du feu;
⛸️ Patinage en plein air;
🎨 Atelier créatif pour exprimer ton imagination.
🍳 Passionné de cuisine ou simplement curieux d’apprendre, participe à nos ateliers de cuisine ! 👩🍳
🕦 11h30 à 16h30
👉 Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés.
✅ À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau 💧
🕜 13h30 à 16h00
Viens profiter d’une belle sortie en plein air dans de magnifiques sentiers enneigés.
Une activité idéale pour bouger, prendre l’air et passer un bon moment en groupe.
Les raquettes sont fournies, tu n’as qu’à apporter tes bottes et ton énergie ❄️🥾
$
