Activités juillet 2025

CH : Randonnée en montagne, 4 juillet (13h30)
CA$5

Une belle sortie en nature! Prévois des vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables. Nous allons être au Mont Wright.

CH : Aquarium, 11 juillet (13h30)
CA$5

Viens découvrir les animaux marins à l’Aquarium de Québec! Requins, méduses, phoques et plus encore!

CH : Obstak, 12 juillet (13h30)
CA$5

Un parcours d’obstacles style ninja pour te dépasser et bouger! Mets des vêtements sportifs.

CH : Plage, 17 juillet (13h30)
CA$5

Direction plage! On se baigne, on joue, on relaxe. Apporte ton maillot ! Nous allons à la Baie de Beauport.

CH : Camping, 18 et 19 juillet
CA$10

On part en camping! Au programme : Rabaska, randonnée pédestre et feu de camp! Tout ça dans un décor magnifique. Il est important que tu sois déjà venu à la MDJ pour faire cette activité.

CH : Personnalise ta casquette, 23 juillet (18h00)
free

Exprime ta créativité en décorant ta propre casquette! Tout le matériel est fourni.

BK : Rafting, 24 juillet (12h00)
CA$25

Une descente en rafting pleine d’adrénaline! Prépare-toi à te mouiller et à vivre une aventure inoubliable!

CH : Pêche, 24 juillet (13h30)
CA$5

Viens relaxer au bord de l’eau avec une journée de pêche! Habille-toi selon la météo.

CH : Valcartier, 30 juillet (9h00)
CA$5

Viens t’amuser dans les glissades d’eau extérieures du parc aquatique de Valcartier! Apporte ton maillot!

BK : Valcartier, 30 juillet (9h00)
CA$5

BK : Feux Loto-Québec, 31 juillet (18h00)
free

Viens vivre une soirée magique sous les feux d’artifice à Québec! Ambiance festive garantie! Nous allons revenir après l'heure de fermeture, tu dois donc avoir un transport de la MDJ à chez toi.

