Activités juillet 2025

Une belle sortie en nature! Prévois des vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables. Nous allons être au Mont Wright.
Viens découvrir les animaux marins à l’Aquarium de Québec! Requins, méduses, phoques et plus encore!
Un parcours d’obstacles style ninja pour te dépasser et bouger! Mets des vêtements sportifs.
Direction plage! On se baigne, on joue, on relaxe. Apporte ton maillot ! Nous allons à la Baie de Beauport.
On part en camping! Au programme : Rabaska, randonnée pédestre et feu de camp! Tout ça dans un décor magnifique. Il est important que tu sois déjà venu à la MDJ pour faire cette activité.
Exprime ta créativité en décorant ta propre casquette! Tout le matériel est fourni.
Une descente en rafting pleine d’adrénaline! Prépare-toi à te mouiller et à vivre une aventure inoubliable!
Viens relaxer au bord de l’eau avec une journée de pêche! Habille-toi selon la météo.
Viens t’amuser dans les glissades d’eau extérieures du parc aquatique de Valcartier! Apporte ton maillot!
Viens vivre une soirée magique sous les feux d’artifice à Québec! Ambiance festive garantie! Nous allons revenir après l'heure de fermeture, tu dois donc avoir un transport de la MDJ à chez toi.
