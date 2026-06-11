La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

Organisé par

La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

À propos de cet événement

Activités juillet 2026

940 rue Nolin

Lévis, Québec, G6Z 3H7

Souper causerie, 10 juillet (17h30 à 18h30)
Gratuit

Envie d’échanger et de partager tes idées ? Viens à notre souper causerie ! 🍽️💬
17h30 à 18h30
On soupe ensemble tout en discutant d’un sujet d’actualité dans une ambiance conviviale.
À prévoir : Appétit et ouverture d’esprit 😊

Party piscine, 10 juillet 18h30 à 22h00
Gratuit

Envie de t’amuser et de profiter de l’été ? Viens à notre party piscine ! 🌊☀️

Activités au programme :

  • Breuvages d’été 🍹
  • Guerre de ballounes d’eau 💦
  • Photobooth 📸
  • Ambiance d’été festive et musique 🎶

Un moment parfait pour profiter du beau temps entre amis !

À prévoir : Maillot de bain, serviette ☀️😊
Arrive avec un accessoire d’été ! (lunettes de soleil, chapeau, flamant rose, etc.) 😎🌴

Bubble Tea et marche aux chutes, 11 juillet(13h30 à 16h30)
5 $

Envie de te faire plaisir tout en profitant du plein air ? Viens à notre sortie Bubble Tea et marche aux chutes ! 🌿💦

13h30 à 16h30
On commence par se procurer un Bubble Tea, puis on profite d’une agréable marche aux chutes ensemble.🧋🚶‍♀️


Ça part en couleurs, 14 juillet (18h30 à 21h30)
Gratuit

🎨🌈 Envie de laisser aller ta créativité ? Viens à notre activité Ça part en couleurs ! ✨

18h30 à 21h30
On se rassemble pour réaliser des projets artistiques dans une ambiance détendue et inspirante.

À prévoir : Vêtements qui peuvent être salis et envie de créer 😊

Volleyball jeunes vs anims, 16 juillet (13h30 à 16h30)
Gratuit

🏐🔥 Prêt(e) à relever le défi ? Viens affronter les animatrices dans un tournoi inter-MDJ Jeunes vs Anim ! 😎☀️

Les trois maisons des jeunes (Charny, Breakeyville et Saint-Jean-Chrysostome) s’affrontent dans une compétition de beach-volley sur deux terrains en simultané, dans un magnifique site à la Base de plein air de Sainte-Foy 🌿🌊

Une ambiance festive, compétitive et pleine d’énergie t’attend ! 💥

13h30 à 16h30

Match de baseball des Capitales, 17 juillet (18 h à 22 h)
5 $

On va assister à un match de baseball professionnel, avec animation et feux d’artifice au Stade Canac ! ⚾🎆

18h00 à 22h00

Arbraska, 22 juillet (13h15 à 17h30)
15 $

🌲💪 Défis dans les arbres, tyroliennes et ponts suspendus : une aventure aérienne remplie d’action et de dépassement de soi! 

13h15 à 17h30

Sortie au Miller Zoo, 24 juillet (12h00 à 17h00)
15 $

🦁🌿 Envie de partir à la découverte des animaux et de vivre une belle sortie en plein air ? Viens avec nous au Miller Zoo ! 🐾✨

17h30 à 18h30

À prévoir : Souliers confortables, vêtements adaptés à la météo, bouteille d’eau et argent pour les dépenses personnelles 😊

Noël du campeur à la mdj, 25 juillet (13h30 à 16h30)
Gratuit

Envie de célébrer l’été dans une ambiance festive ? Viens à notre Noël du campeur à la MDJ ! 🎅🏕️

13h30 à 16h30
On se rassemble pour profiter d’activités thématiques, de jeux et de surprises dans l’esprit du Noël du campeur.

À prévoir : Vêtements rouges ou un accessoire de Noël, de l’appétit pour un petit buffet et ta bonne humeur!

Ça part en couleurs, 28 juillet ()
Gratuit

🎨🌈 Envie de laisser aller ta créativité ? Viens à notre activité Ça part en couleurs ! ✨

17h30 à 18h30
On se rassemble pour réaliser des projets artistiques dans une ambiance détendue et inspirante.

À prévoir : Vêtements qui peuvent être salis et envie de créer 😊

Initiation à la gymnastique, 29 juillet ()
Gratuit

Envie d’essayer quelque chose de nouveau ? Viens à notre initiation à la gymnastique ! 🤸‍♀️✨

17h30 à 18h30
On découvre ensemble les bases de la gymnastique à travers différentes activités adaptées à tous les niveaux, dans une ambiance amusante et encourageante.

À prévoir : Vêtements confortables, bouteille d’eau et énergie 😊

Valcartier, 31 juillet (10h00 à 17h00)
15 $

💦☀️ Prêt(e) à faire le plein de sensations fortes et de plaisir sous le soleil ? Viens à notre sortie à Valcartier ! 🏖️

10h00 à 17h00
On profite ensemble des glissades d’eau et des installations du parc dans une belle ambiance!

À prévoir : Maillot de bain, serviette, crème solaire, bouteille d’eau et ton lunch.

Ajouter un don pour La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!