Activités juillet 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Envie d’échanger et de partager tes idées ? Viens à notre souper causerie ! 🍽️💬
17h30 à 18h30
On soupe ensemble tout en discutant d’un sujet d’actualité dans une ambiance conviviale.
À prévoir : Appétit et ouverture d’esprit 😊
Envie de t’amuser et de profiter de l’été ? Viens à notre party piscine ! 🌊☀️
Activités au programme :
Un moment parfait pour profiter du beau temps entre amis !
À prévoir : Maillot de bain, serviette ☀️😊
Arrive avec un accessoire d’été ! (lunettes de soleil, chapeau, flamant rose, etc.) 😎🌴
Envie de te faire plaisir tout en profitant du plein air ? Viens à notre sortie Bubble Tea et marche aux chutes ! 🌿💦
13h30 à 16h30
On commence par se procurer un Bubble Tea, puis on profite d’une agréable marche aux chutes ensemble.🧋🚶♀️
🎨🌈 Envie de laisser aller ta créativité ? Viens à notre activité Ça part en couleurs ! ✨
18h30 à 21h30
On se rassemble pour réaliser des projets artistiques dans une ambiance détendue et inspirante.
À prévoir : Vêtements qui peuvent être salis et envie de créer 😊
🏐🔥 Prêt(e) à relever le défi ? Viens affronter les animatrices dans un tournoi inter-MDJ Jeunes vs Anim ! 😎☀️
Les trois maisons des jeunes (Charny, Breakeyville et Saint-Jean-Chrysostome) s’affrontent dans une compétition de beach-volley sur deux terrains en simultané, dans un magnifique site à la Base de plein air de Sainte-Foy 🌿🌊
Une ambiance festive, compétitive et pleine d’énergie t’attend ! 💥
13h30 à 16h30
On va assister à un match de baseball professionnel, avec animation et feux d’artifice au Stade Canac ! ⚾🎆
18h00 à 22h00
🌲💪 Défis dans les arbres, tyroliennes et ponts suspendus : une aventure aérienne remplie d’action et de dépassement de soi!
13h15 à 17h30
🦁🌿 Envie de partir à la découverte des animaux et de vivre une belle sortie en plein air ? Viens avec nous au Miller Zoo ! 🐾✨
17h30 à 18h30
À prévoir : Souliers confortables, vêtements adaptés à la météo, bouteille d’eau et argent pour les dépenses personnelles 😊
Envie de célébrer l’été dans une ambiance festive ? Viens à notre Noël du campeur à la MDJ ! 🎅🏕️
13h30 à 16h30
On se rassemble pour profiter d’activités thématiques, de jeux et de surprises dans l’esprit du Noël du campeur.
À prévoir : Vêtements rouges ou un accessoire de Noël, de l’appétit pour un petit buffet et ta bonne humeur!
🎨🌈 Envie de laisser aller ta créativité ? Viens à notre activité Ça part en couleurs ! ✨
17h30 à 18h30
On se rassemble pour réaliser des projets artistiques dans une ambiance détendue et inspirante.
À prévoir : Vêtements qui peuvent être salis et envie de créer 😊
Envie d’essayer quelque chose de nouveau ? Viens à notre initiation à la gymnastique ! 🤸♀️✨
17h30 à 18h30
On découvre ensemble les bases de la gymnastique à travers différentes activités adaptées à tous les niveaux, dans une ambiance amusante et encourageante.
À prévoir : Vêtements confortables, bouteille d’eau et énergie 😊
💦☀️ Prêt(e) à faire le plein de sensations fortes et de plaisir sous le soleil ? Viens à notre sortie à Valcartier ! 🏖️
10h00 à 17h00
On profite ensemble des glissades d’eau et des installations du parc dans une belle ambiance!
À prévoir : Maillot de bain, serviette, crème solaire, bouteille d’eau et ton lunch.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!