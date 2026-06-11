Activités juillet 2026

Envie de t’amuser et de profiter de l’été ? Viens à notre party piscine ! 🌊☀️

Activités au programme :

Breuvages d’été 🍹

Guerre de ballounes d’eau 💦

Photobooth 📸

Ambiance d’été festive et musique 🎶

Un moment parfait pour profiter du beau temps entre amis !

À prévoir : Maillot de bain, serviette ☀️😊

Arrive avec un accessoire d’été ! (lunettes de soleil, chapeau, flamant rose, etc.) 😎🌴