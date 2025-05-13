eventClosed

Activités juin 2025

1683 Rue Lavoisier

Saint-Romuald, QC G6W 2H9, Canada

Fête fin d'année (10-17 ans), 20 juin, 18h30-21h30
free
La Maison des jeunes t'organise une fête de fin d'année à la MDJ😊
Cueillette fleurs (10-17 ans), 25 juin, à déterminer
free
La Maison des jeunes déplace ses activités pour aller cueillir des fleurs et ensuite faire une activité DIY de fleurs séchées! Les heures pour l'activité sont à déterminer et vous seront communiquées bientôt.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing