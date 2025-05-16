Activités juin 2025

Viens apprendre à faire des sculptures de ballons et à répandre un peu de joie dans la communauté !
Parlons sécurité avec un agent de la paix, 18 juin (18h30)
free
Une policière vient te rencontrer pour jaser de sécurité ! Activités interactives et moment parfait pour poser toutes tes questions.
Autodrome Montmagny, 20 mai (18h00)
CA$10
Prépare-toi pour une soirée de drift endiablée ! On assiste à des courses de voitures, avec DJ, musique et ambiance électrisante !
Implication communautaire, 21 juin (9h40)
free
Activité d’implication communautaire au IGA St-Jean-Chrysostome! Viens amasser des fonds qui serviront à financer des activités! Heure d'arrivée à la MDJ: 9h40 et de retour à 14h45! Ce que tu feras : servir des hot-dogs, créer une ambiance festive et représenter fièrement ta MDJ! :)
AGA de Charny, 26 juin (17h30)
free
Assiste à notre AGA sous le thème des années 80 ! Déguisement rétro fortement encouragé – ambiance festive garantie !
