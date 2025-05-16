Activités juin 2025

Activité d’implication communautaire au IGA St-Jean-Chrysostome! Viens amasser des fonds qui serviront à financer des activités! Heure d'arrivée à la MDJ: 9h40 et de retour à 14h45! Ce que tu feras : servir des hot-dogs, créer une ambiance festive et représenter fièrement ta MDJ! :)

