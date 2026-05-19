La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

Organisé par

La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

À propos de cet événement

Activités juin 2026

940 rue Nolin

Lévis, Québec, G6Z 3H7

Souper causerie, 12 juin (17h30 à 18h30)
Gratuit

Envie d’échanger et de partager tes idées ? Viens à notre souper causerie ! 🍽️💬
17h30 à 18h30
On soupe ensemble tout en discutant d’un sujet d’actualité dans une ambiance conviviale.
À prévoir : Appétit et ouverture d’esprit 😊

Sortie : Sports au parc, 13 juin (13h30 à 16h30)
Gratuit

Envie de passer un moment actif avec la MDJ et de bouger dans TON univers ? ⚽🌳

Rejoins-nous pour une sortie sportive spéciale au parc ! 💪✨

13h30 à 16h30

Viens profiter d’activités sportives en plein air, bouger avec d’autres jeunes, t’amuser dans un esprit d’équipe et partager un bon moment avec les animatrices dans une belle ambiance. 🏃‍♀️🏀😄

AGA de la Maison des jeunes de Charny, 18 juin(17h15-21h30)
Gratuit

🎉 Viens à l’Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes de Charny ! 🎉

📍 Maison des jeunes de Charny avec le transport offert à 17h15
🥪 Buffet et prix de présence au rendez-vous
📅 Retour sur la dernière année et beaux moments à partager ensemble

Une occasion parfaite de voir tout ce qui a été accompli dans une ambiance conviviale et chaleureuse 😊

Sortie: Autodrome de Montmagny, 19 juin (18h30-21h30)
15 $

Envie de vivre une soirée remplie d’action à l’Autodrome Montmagny ? 🏎️🔥
Rejoins-nous pour une sortie spéciale où tu pourras voir des voitures faire du drift et des courses de drag dans une ambiance sécuritaire et festive ! 🎉🏁

🕡 18h30 à 21h30

Viens découvrir des voitures impressionnantes, ressentir l’énergie de la piste et passer une soirée mémorable avec la MDJ et d’autres jeunes. 😄🚘

Implication communautaire hotdog IGA, 20 juin(10h15 à 14h30)
Gratuit

Envie de t’impliquer dans ta communauté tout en passant une belle journée avec la MDJ ? 🌭😄
Rejoins-nous pour une vente de hot-dogs au IGA ! 🎉🔥

🕚 10h15 à 14h30

Viens préparer et vendre des hot-dogs, rencontrer des gens et vivre une activité amusante avec d’autres jeunes de la MDJ. 🌭☀️

*10h15 heure d'arrivée à la Maison des jeunes

**De retour à la MDJ pour 14h30

Le party de fin d'année, 26 juin (18h30 à 21h30)
Gratuit

Envie de célébrer la fin de l’école et le début de l’été avec la MDJ ? ☀️🎉

Rejoins-nous pour le party de fin d’année à thème fluo ! 💚💜✨

Viens festoyer avec nous, profiter de musique, de jeux et d’une ambiance éclatante sous les couleurs fluo, entouré d’autres jeunes et des animatrices pour souligner la fin des classes comme il se doit ! 🎶😄🌈

Implication - Tournoi de baseball (27 juin 15h00-20h00)
Gratuit

🎉 Viens t'impliquer avec nous! 🎉

Nous sommes à la recherche de jeunes pour nous aider à animer des jeux gonflables et faire des tatouages temporaires lors d'un événement de baseball! 🎨🎈

📍 L'activité se déroulera au parc Quatre-Saisons, à l'arrière de la MDJ.

Une belle occasion de t'impliquer dans la communauté, de passer du bon temps en gang et de faire rayonner TA MDJ! 😎✨

Le souper est fourni! 💪

Ça part en couleurs, 30 juin (18h30 à 21h30)
Gratuit

Envie de laisser aller ta créativité et de découvrir un nouveau projet à la MDJ ? 🎨✨

Rejoins-nous pour ça part en couleurs, un nouveau rendez-vous aux deux semaines ! 🌈🖌️

Un espace pensé pour les esprits créatifs où tu pourras t’exprimer à travers différentes activités d’art, créer, expérimenter et t’amuser dans une ambiance inspirante avec les animatrices. 😄💫

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