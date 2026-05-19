Activités juin 2026

Envie de passer un moment actif avec la MDJ et de bouger dans TON univers ? ⚽🌳

Rejoins-nous pour une sortie sportive spéciale au parc ! 💪✨

13h30 à 16h30

Viens profiter d’activités sportives en plein air, bouger avec d’autres jeunes, t’amuser dans un esprit d’équipe et partager un bon moment avec les animatrices dans une belle ambiance. 🏃‍♀️🏀😄