Activités juin 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Envie de créativité et de couleurs ? Participe à notre activité ça part en couleur ! 🎨🖌️🖍️
On se retrouve à la MDJ pour créer des œuvres !
À prévoir : des vêtements qui ne craignent pas les taches, ta bonne humeur et ton esprit créatif.
18h30 à 21h30
Envie de revivre les meilleurs moments de l’année avec nous ? ✨📸
Participe à notre assemblée générale annuelle !
C’est un moment pour faire un retour sur notre année, se remémorer les souvenirs marquants, échanger ensemble et célébrer tout ce qu’on a accompli dans une ambiance festive. 🥳🎉
🍴 Buffet
🎁 Prix de présence
😊 Ambiance festive et souvenirs sont au rendez-vous !
🕡 17h45 à 21h30
Envie de revivre les meilleurs moments de l’année avec nous ? ✨📸
Participe à notre assemblée générale annuelle !
Cette année, l’AGA se déroulera à Charny et le transport est offert 🚐
C’est un moment pour faire un retour sur notre année, se remémorer les souvenirs marquants, échanger ensemble et célébrer tout ce qu’on a accompli dans une ambiance festive. 🥳🎉
🍴 Buffet
🎁 Prix de présence
🚐 Transport offert
17h15 à 21h30
Envie de bouger et de profiter du beau temps ? ☀️🏃🍦
Participe à notre sortie au Quai Paquet !
On ira au parc pour faire du sport extérieur, relaxer et profiter de la soirée, avec un arrêt à la crèmerie pour terminer ça en douceur ! 😎
À prévoir : des vêtements confortables, des espadrilles, une bouteille d’eau et ta bonne humeur.
🕜 18h30 à 21h30
Envie de créativité et de couleurs ? Participe à notre activité ça part en couleur ! 🎨🖌️🖍️
On se retrouve à la MDJ pour créer des œuvres !
À prévoir : des vêtements qui ne craignent pas les taches, ta bonne humeur et ton esprit créatif.
18h30 à 21h30
Envie de t’impliquer dans ta communauté et de célébrer la Saint-Jean avec nous ? 💙⚜️🎉
Participe à notre implication communautaire à la Fête nationale de Breakeyville !
Viens nous aider à faire des sculptures de ballons et des tatouages temporaires pour les enfants 😊
C'est une belle occasion de t’amuser, de rencontrer des gens et de donner un coup de main dans une ambiance festive !
📍 Fête nationale de Breakeyville (À la maison des jeunes de Breakeyville)
🕝 De 14h30 à 19h30
Envie d’un moment calme et réconfortant ? 🐾💛
Participe à notre atelier de zoothérapie !
Viens passer une belle soirée en compagnie des animaux, relaxer, échanger et profiter des bienfaits de la zoothérapie dans une ambiance chaleureuse et apaisante. 🐶✨
🕡 18h30 à 21h30
🎉 Le party de fin d’année approche ! 🎉
📅 26 juin
🕡 18h30 à 21h30
📍 À Saint-Jean-Chrysostome
Nous vous offrons le transport, l’activité, les collations et du plaisir garanti ! 😄
On vous attend pour célébrer la fin de l’année ensemble 🥳
🎉 Le party de fin d’année approche ! 🎉
📅 26 juin
🕡 18h30 à 21h30
📍 À Saint-Jean-Chrysostome
Nous vous offrons le transport, l’activité, les collations et du plaisir garanti ! 😄
On vous attend pour célébrer la fin de l’année ensemble 🥳
Envie de relever un défi et de bouger ? 🧗🔥
Participe à notre sortie au Le Délire Escalade !
Viens grimper avec nous, dépasser tes limites et passer un après-midi rempli de plaisir ! 😄
13h30 à 16h30
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!