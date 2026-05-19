Activités juin 2026

Envie de revivre les meilleurs moments de l’année avec nous ? ✨📸

Participe à notre assemblée générale annuelle !

C’est un moment pour faire un retour sur notre année, se remémorer les souvenirs marquants, échanger ensemble et célébrer tout ce qu’on a accompli dans une ambiance festive. 🥳🎉

🍴 Buffet

🎁 Prix de présence

😊 Ambiance festive et souvenirs sont au rendez-vous !

🕡 17h45 à 21h30