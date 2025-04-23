Activités mai 2025

La Maison des jeunes déplacera ses activités au gymnase de l'Aubier pour une soirée sportive😊 Si le jeune n'est pas inscrit, il peut nous rejoindre directement sur place à partir de 19h. Dans ce cas, nous ne prendrons pas en charge le transport de l'activité.

La Maison des jeunes déplacera ses activités au gymnase de l'Aubier pour une soirée sportive😊 Si le jeune n'est pas inscrit, il peut nous rejoindre directement sur place à partir de 19h. Dans ce cas, nous ne prendrons pas en charge le transport de l'activité.

seeMoreDetailsMobile