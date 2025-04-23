eventClosed

Activités mai 2025

1683 Rue Lavoisier

Saint-Romuald, QC G6W 2H9, Canada

Gym à l'Aubier (10-17 ans), 2 mai, 18h30-21h30
free
La Maison des jeunes déplacera ses activités au gymnase de l'Aubier pour une soirée sportive😊 Si le jeune n'est pas inscrit, il peut nous rejoindre directement sur place à partir de 19h. Dans ce cas, nous ne prendrons pas en charge le transport de l'activité.
Zoothérapie (12-17 ans), 6 mai, 18h30-21h30
free
La Maison des jeunes offre une activité gratuite de zoothérapie en collaboration avec Roxane Bellemare de Osmo Zoothérapie.
Gym à l'Aubier (10-17 ans), 9 mai, 18h30-21h30
free
La Maison des jeunes déplacera ses activités au gymnase de l'Aubier pour une soirée sportive😊
Gym à l'Aubier (10-17 ans), 16 mai, 18h30-21h30
free
La Maison des jeunes déplacera ses activités au gymnase de l'Aubier pour une soirée sportive😊
Bubble tea(12-17 ans), 20 mai, 18h30-21h30
CA$5
Pour la fête de notre animateur-intervenant Thomas, nous faisons une sortie aux Chutes-de-la-Chaudière se chercher un Bubble Tea😊
Lancer de haches (10-17 ans), 23 mai, 18h30-21h30
CA$15
La Maison des jeunes déplacera ses activités au Tomahawk pour une activité de lancer de haches😊
Quiz room (10-17 ans), 28 mai, 18h30-21h30
CA$15
La Maison des jeunes déplace ses activités au Quiz room à Québec pour tester tes connaissances.
Gym (10-17 ans), 30 mai, 18h30-21h30
free
La Maison des jeunes déplacera ses activités au gymnase de l'Aubier pour une soirée sportive😊

