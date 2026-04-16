Activités Mai 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Envie de t’impliquer et de faire entendre ta voix ? Rejoins notre comité des jeunes ! 🙌🗣️
19h00
Participe aux discussions, propose tes idées et contribue à créer des projets pour les jeunes.
Envie de te régaler et de créer TON hot-dog parfait ? 🌭🔥
Rejoins-nous pour la Journée nationale du steamé ! 🙌
18h30
Viens garnir ton hot-dog avec tes ingrédients favoris, entouré d’autres jeunes et de nos animatrices. 😄✨
Envie d’échanger et de partager tes idées ? Viens à notre souper causerie ! 🍽️💬
17h30 à 18h30
On soupe ensemble tout en discutant d’un sujet d’actualité dans une ambiance conviviale.
À prévoir : appétit et ouverture d’esprit 😊
Envie de bouger et de t’amuser avec d’autres jeunes ? 🏀🤸♂️
Viens à notre volet gym avec la Maison des jeunes La Ruche !
18h30 à 21h00 (La MDJ sera ouverte ensuite de 21h00-22h00).
On se retrouve au gymnase pour jouer à des jeux et se dépenser dans une ambiance dynamique et amusante.
À prévoir : espadrilles, bouteille d'eau, énergie et bonne humeur 😄
Envie de passer un moment complice avec ta mère et de lui faire découvrir TON univers à la MDJ ? 💐☕
Rejoins-nous pour une activité spéciale Fête des mères ! 💖✨
13h30 à 16h30
Invite ta mère à venir partager un café, jouer à des jeux de société et rencontrer d’autres jeunes, mamans et animatrices dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 🎲😄
🎉 Édition spéciale fin d’année – Deux en un ! 🎉
🍳 Passionné(e) de cuisine ou simplement curieux(se) d’apprendre ? Viens participer à nos ateliers culinaires ! 👩🍳
👉 Au programme : cuisine en après-midi pour préparer des recettes destinées aux frigos partagés , suivie d’une soirée festive avec un souper entre Maisons des jeunes 🎊
😎 Pour cette édition spéciale, enfile tes plus belles lunettes de soleil et rejoins-nous pour une soirée animée à la MDJ La Ruche !
✅ À prévoir : vêtements confortables 👕, espadrilles 👟, bouteille d’eau 💧, pantalon long et cheveux attachés.
📍 Rendez-vous : à la MDJ SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME à 11 h 30 pour le transport 🚌
🕘 Retour à la MDJ : vers 21 h
⚠️ Places limitées – fais vite !
Envie de relaxer entouré de chats et d’une ambiance apaisante ? 🐱☕✨
Rejoins-nous pour une sortie au Café Refuge ! 🙌
13h30 à 16h30
Envie de laisser aller ta créativité et de créer un objet unique ? 🪞🎨✨
Rejoins-nous pour l’activité création de miroir personnalisé ! 🙌
18h30
Viens décorer ton propre miroir selon ton style et repars avec une création unique à ramener à la maison. 😄🖌️
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!