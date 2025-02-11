Activités mars 2025

CH = Quilles + souper pizza, 4 mars (13h00 à 18h00)
CA$10
Profitez d'une après-midi animée avec une partie de quilles, suivie d'un délicieux souper pizza entre amis. Rires et bonne humeur garantis pour une journée bien remplie !
CH = Crackpot café, 5 mars (18h30 à 21h30)
CA$15
Laissez libre cours à votre créativité en peignant de la céramique au Crackpot Café. Une activité relaxante et artistique où vous repartirez avec vos propres œuvres à exposer fièrement !
BK = Crackpot café, 5 mars (18h30 à 21h30)
CA$15
Laissez libre cours à votre créativité en peignant de la céramique au Crackpot Café. Une activité relaxante et artistique où vous repartirez avec vos propres œuvres à exposer fièrement !
CH = Cinéma, 6 mars (18h00)
CA$10
Puisque la sortie de Valcartier est annulée, nous vous proposons de regarder un bon film au cinéma ! Important d'apporter ton argent de poche si tu veux un popcorn et un breuvage !
CH = Valcartier, 6 mars (10h00 à 17h00)
CA$15
Venez dévaler les pentes enneigées et profiter des glissades d’hiver à Valcartier. Sensations fortes et fous rires garantis lors de cette journée glacée ! ** N'oublie pas d'apporter ton habit de neige !
BK = Valcartier, 6 mars (10h00 à 17h00)
CA$15
Venez dévaler les pentes enneigées et profiter des glissades d’hiver à Valcartier. Sensations fortes et fous rires garantis lors de cette journée glacée ! ** N'oublie pas d'apporter ton habit de neige !
CH = MDJ en talent, 7 mars (16h30 à 21h30)
free
12 MDJ de Chaudière-Appalaches se rencontrent afin de montrer leur talent ! Inscris-toi pour avoir un transport et encourager les jeunes de ta MDJ !
CH : 5 à 7 d'Ados aux fourneaux
free
Le 16 mai aura lieu le 5 à 7 communautaire d'Ados aux Fourneaux. Nous avons donc besoin de vous pour créer, préparer et distribuer des petites bouchées alimentaires pour la population.
BK = MDJ en talent, 7 mars (16h30 à 21h30)
free
12 MDJ de Chaudière-Appalaches se rencontrent afin de montrer leur talent ! Inscris-toi pour avoir un transport et encourager les jeunes de ta MDJ !
CH = Isaute, 8 mars (13h30 à 16h30)
CA$15
Venez vous éclater en sautant sur une multitude de trampolines ! Une activité dynamique et pleine d'énergie pour s'amuser sans limites. Laissez-vous emporter par l'adrénaline !
CH : Défi évasion, 14 mars (18h30)
CA$15
Sors le détective en toi et participe au Défi évasion. Le but étant de trouver les indices afin de sortir de la pièce mystère. Seras-tu capable ?
BK : Défi évasion, 14 mars (18h30)
CA$15
Sors le détective en toi et participe au Défi évasion. Le but étant de trouver les indices afin de sortir de la pièce mystère. Seras-tu capable ?
CH : AGA de SJC, 26 mars (17h00)
free
C'est le temps de l'Assemblée annuelle générale de la Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome. Nous t'invitons à sortir tes plus beaux accessoires de construction ! En prime, le transport te sera fait ! Réserve ta place rapidement !
CH : AGA de SJC, 26 mars (17h00)
free
C'est le temps de l'Assemblée annuelle générale de la Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome. Nous t'invitons à sortir tes plus beaux accessoires de construction ! En prime, le transport te sera fait ! Réserve ta place rapidement !
CH : Ados aux fourneaux, 28 mars (11h45)
free
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Charny.
