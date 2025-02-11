Activités mars 2025

Plongez dans l'univers du camping avec une soirée pleine de fun ! Feu de camp, jeux de groupe et une ambiance détendue vous attendent pour une soirée mémorable entre amis.
Patin extérieur, 5 mars (13h30 à 16h30)
Gratuit
Viens profiter de l’hiver pour une séance de patin à l'extérieur au parc Quatre-saisons ! La MDJ te prête des patins pour que tu puisses t'amuser sur la glace en toute sécurité. C’est l’occasion parfaite de passer un bon moment entre amis et de profiter du grand air ! ** Nous avons des patins pour toi, réserve ta place rapidement afin d'y avoir accès ! ** Important : Habille-toi selon la température
Cuisine ton mug cake, 5 mars (18h30 à 21h30)
Gratuit
Découvrez l’art de cuisiner des mug cakes délicieux et rapides. Une activité gourmande où vous pourrez créer et déguster vos créations sucrées en un rien de temps !
Valcartier, 6 mars (10h00 à 17h00)
15 $
Venez dévaler les pentes enneigées et profiter des glissades d’hiver à Valcartier. Sensations fortes et fous rires garantis lors de cette journée glacée !
** N'oublie pas d'apporter ton habit de neige !
5 à 7 communautaire d'Ados aux fourneaux
Gratuit
Le 16 mai aura lieu le 5 à 7 communautaire d'Ados aux Fourneaux. Nous avons donc besoin de vous pour créer, préparer et distribuer des petites bouchées alimentaires pour la population.
Cabane à sucre, 7 mars (11h30 à 16h00)
15 $
Vivez la magie du temps des sucres en savourant des plats traditionnels à la cabane à sucre. Sucres, délices et bonne humeur au rendez-vous pour une expérience authentique !
MDJ en talent, 7 mars (16h30 à 21h30)
Gratuit
12 MDJ de Chaudière-Appalaches se rencontrent afin de montrer leur talent ! Inscris-toi pour avoir un transport et encourager les jeunes de ta MDJ !
Espace finance, 18 mars (18h30_
Gratuit
Est-ce que tu as déjà vu des publications par les influenceurs pour acheter quelque chose ? Cette activité est fait pour toi ! Viens participer à l'activité afin d'en connaître beaucoup plus. Psstt... Une petite surprise t'attend !
AGA St-Jean-Chrysostome, 26 mars (17h30)
Gratuit
C'est le temps de l'Assemblée annuelle générale de la Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome. Nous t'invitons à sortir tes plus beaux accessoires de construction !
Ados aux fourneaux, 28 mars (11h45)
Gratuit
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
