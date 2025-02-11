Activités mars 2025

Viens profiter de l’hiver pour une séance de patin à l'extérieur au parc Quatre-saisons ! La MDJ te prête des patins pour que tu puisses t'amuser sur la glace en toute sécurité. C’est l’occasion parfaite de passer un bon moment entre amis et de profiter du grand air ! ** Nous avons des patins pour toi, réserve ta place rapidement afin d'y avoir accès ! ** Important : Habille-toi selon la température

