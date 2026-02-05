Activités mars 2026

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À propos de cet événement
🛷 Envie de sensations fortes et de t’amuser ? Participe à notre sortie à Valcartier ! ❄️
🕕 9h30 à 17h30
👉 On part à Valcartier pour profiter des glissades de neige et s’amuser toute l’après-midi, puis on revient à la MDJ en fin de journée.
✅ À prévoir : vêtements d’hiver chauds, bottes, gants, tuque et bouteille d’eau 💧
🕕 18h30 à 22h00
👉 Viens danser, t’amuser et profiter d’une soirée festive dans une ambiance mystérieuse.
🎶 Musique, jeux et surprises au rendez-vous !
✅ À prévoir : habille-toi chic et apporte un masque (ou viens en créer un sur place)
Inscris-toi dès maintenant et viens célébrer avec nous !
🧋 Envie de te gâter et de passer un bon moment ? Participe à notre sortie Bubble Tea !
🕕 18h30 à 19h30
👉 On sort ensemble pour aller chercher un Bubble Tea, puis on revient à la MDJ, on pige des sujets de discussion au hasard et on échange en groupe sur l'amitié, les relations, le stress et plein d’autres sujets !
💸 Profite en, le Bubble Tea est payé par la MDJ !
🎳 Envie de bouger et de t’amuser entre ami·e·s ? Participe à notre activité quilles et pizza ! 🍕
🕕 13h30 à 17h30
👉 On va aux quilles pour une partie de plaisir, puis on revient à la MDJ pour partager un souper pizza tous ensemble.
✅ À prévoir : bouteille d’eau 💧 et ta bonne humeur
🎬 Envie de te détendre et de passer un bon moment ? Participe à notre sortie au cinéma !
🕕 18h00 à 21h30
🎞️ Le choix du film reste à déterminer!
🪩 Envie de danser et de t’amuser ? Participe à notre soirée thématique disco à la MDJ !
🕕 18h30 à 22h00
🎶 Musique, danse et ambiance rétro au rendez-vous !
✅ À prévoir : tenue disco (tous tes vêtements les plus colorés et pailletés ✨)
Viens encourager les jeunes talents au spectacle MDJ en talent de 17h30 à 22h45 ! Passe une soirée animée pleine de performances incroyables et bonne ambiance garantie 🎤✨
Viens profiter de l’ambiance chaleureuse de la cabane à sucre à la MDJ ! Une après-midi gourmande, pleine de bonnes saveurs et de moments typiques de la cabane à sucre 🍁🥞
Envie de créativité et de couleurs ? Participe à notre activité ça part en couleur !
18h30 à 21h30
On se retrouve à la MDJ pour créer des œuvres !
À prévoir : des vêtements qui ne craignent pas les taches, ta bonne humeur et ton esprit créatif
🏕️ Sortie au chalet – 20 au 22 mars (2 nuits) !❄️
👥Jeunes de 11 à 17 ans uniquement.
📍Lieu: Les Chalets Alpins à Stoneham.
🌟La sortie comprend tous les repas, le transport, les activités et un spa!⛰️
🧾Une semaine avant, vous recevrez par courriel une liste de matériel à apporter ainsi que l'horaire.😊
⚠️Literie incluse au chalet.✅
✨Une fin de semaine incroyable au chalet t’attend! Inscris‑toi maintenant, les places sont limitées!
Envie de créativité et de couleurs ? Participe à notre activité ça part en couleur !
18h30 à 21h30
On se retrouve à la MDJ pour créer des œuvres !
✅À prévoir : des vêtements qui ne craignent pas les taches, ta bonne humeur et ton esprit créatif
Viens vivre une soirée spéciale avec nous à l’AGA de St‑Jean ! 🎉
Départ de la MDJ Charny: 17h15
Heure de retour: 20h30
🍽️ Buffet gratuit
🎭 Activités thématiques
🗳️ Assemblée générale (AGA)
🚐 Transport aller-retour fourni — tu n’as qu’à t’inscrire !🤝 Une belle occasion de t’amuser et de passer une soirée spéciale avec la gang de la MDJ St-Jean-Chrysostome!
🎉Passionné de cuisine ou simplement curieux d’apprendre, participe à nos ateliers de cuisine !
18h00-21h30
Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés.
✅ À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!