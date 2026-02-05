Activités mars 2026

🧋 Envie de te gâter et de passer un bon moment ? Participe à notre sortie Bubble Tea !

🕕 18h30 à 19h30

👉 On sort ensemble pour aller chercher un Bubble Tea, puis on revient à la MDJ, on pige des sujets de discussion au hasard et on échange en groupe sur l'amitié, les relations, le stress et plein d’autres sujets !

💸 Profite en, le Bubble Tea est payé par la MDJ !