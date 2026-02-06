Activités mars 2026

Organisé par
🛷 Envie de sensations fortes et de t’amuser ? Participe à notre sortie glissade de neige à Valcartier ! ❄️
🕕 9h30 à 17h30
👉 On part à Valcartier pour profiter des glissades de neige et s’amuser toute la journée, puis on revient à la MDJ en fin d’après-midi.
✅ À prévoir : vêtements d’hiver chauds, bottes, gants, tuque et bouteille d’eau 💧
🍽️ Envie de passer un bon moment et de bien manger ? Participe à notre activité “Apporte ton souper et on soupe ensemble” à la MDJ !
🕕 18h30 à 21h30
✅ À prévoir : ton souper
🌺 Envie de soleil et de bonne humeur ? Participe à notre party hawaïen à la MDJ !
🕕 18h30 à 21h30
👉 Viens profiter d’une soirée festive avec musique, danse et ambiance tropicale.
✅ À prévoir : tenue hawaïenne (chemise fleurie, jupe ou accessoires et vêtements colorés)
🕕 17h30 à 22h45
👉 Viens applaudir les participant·e·s qui vont montrer leurs talents sur scène et profiter d’une soirée pleine de surprises et de rires.
😄 Musique, danse sont au rendez-vous !
👜 Envie de créer et de t’amuser ? Participe à notre atelier de création de Tote bag ( c'est sac en tissu simple et réutilisable que l’on porte à l’épaule pour transporter ses affaires, et que tu peux personnaliser et créer à ton image, avec les couleurs de ton choix.)
🕕 13h30 à 16h30
👉 Viens personnaliser ton propre Tote bag avec peintures, motifs et créativité.
Envie de partager tes idées et de contribuer aux activités du mois prochain ? Rejoins notre Comité Jeunes !
17h30 à 18h30
On se retrouve à la MDJ pour échanger dans un esprit convivial et on décide ensemble les activités à venir. Des collations sont offertes !
Envie de célébrer une année bien remplie à la MDJ ? Participe à notre Assemblée Générale Annuelle sous le thème bûcheron !
17h45 à 21h30
Mets tes vêtements carottés et sucre toi le bec pendant qu’on se remémore tous ensemble les moments forts de l’année !
À prévoir : ton plus beau style bûcheron et ta bonne humeur
Passionné de cuisine ou simplement curieux d’apprendre, participe à nos ateliers de cuisine !
11h30 à 16h30
Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés.
À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau
$
