La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

Organisé par

La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

À propos de cet événement

Activités mars 2026

940 rue Nolin

Lévis, Québec, G6Z 3H7

Sortie à Valcartier, 3 mars (9h30 à 17h30)
10 $

🛷 Envie de sensations fortes et de t’amuser ? Participe à notre sortie glissade de neige à Valcartier ! ❄️
🕕 9h30 à 17h30
👉 On part à Valcartier pour profiter des glissades de neige et s’amuser toute la journée, puis on revient à la MDJ en fin d’après-midi.
✅ À prévoir : vêtements d’hiver chauds, bottes, gants, tuque et bouteille d’eau 💧

Apporte ton souper, 4 mars (18h30 à 21h30)
Gratuit

🍽️ Envie de passer un bon moment et de bien manger ? Participe à notre activité “Apporte ton souper et on soupe ensemble” à la MDJ !
🕕 18h30 à 21h30
✅ À prévoir : ton souper

Party hawaïen, 5 mars (18h30 à 21h30)
Gratuit

🌺 Envie de soleil et de bonne humeur ? Participe à notre party hawaïen à la MDJ !
🕕 18h30 à 21h30
👉 Viens profiter d’une soirée festive avec musique, danse et ambiance tropicale.
✅ À prévoir : tenue hawaïenne (chemise fleurie, jupe ou accessoires et vêtements colorés)

Spectacle mdj en talent, 6 mars (17h30 à 22h45)
Gratuit

🕕 17h30 à 22h45
👉 Viens applaudir les participant·e·s qui vont montrer leurs talents sur scène et profiter d’une soirée pleine de surprises et de rires.
😄 Musique, danse sont au rendez-vous !

Après midi créatif, 7 mars (13h30 à 16h30)
Gratuit

👜 Envie de créer et de t’amuser ? Participe à notre atelier de création de Tote bag ( c'est sac en tissu simple et réutilisable que l’on porte à l’épaule pour transporter ses affaires, et que tu peux personnaliser et créer à ton image, avec les couleurs de ton choix.)
🕕 13h30 à 16h30
👉 Viens personnaliser ton propre Tote bag avec peintures, motifs et créativité.

Comité des jeunes, 13 mars (17h30 à 18h30)
Gratuit

Envie de partager tes idées et de contribuer aux activités du mois prochain ? Rejoins notre Comité Jeunes !
17h30 à 18h30
On se retrouve à la MDJ pour échanger dans un esprit convivial et on décide ensemble les activités à venir. Des collations sont offertes !

AGA, 25 mars (17h45 à 21h30)
Gratuit

Envie de célébrer une année bien remplie à la MDJ ? Participe à notre Assemblée Générale Annuelle sous le thème bûcheron !
17h45 à 21h30
Mets tes vêtements carottés et sucre toi le bec pendant qu’on se remémore tous ensemble les moments forts de l’année !
À prévoir : ton plus beau style bûcheron et ta bonne humeur

Ados aux fourneaux, 27 mars (11h30-16h30)
Gratuit

Passionné de cuisine ou simplement curieux d’apprendre, participe à nos ateliers de cuisine !
11h30 à 16h30
Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés.
À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau


Ajouter un don pour La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!