Activités décembre 2024

Aimes-tu repousser tes limites ? Aimes-tu bouger et découvrir de nouveaux intérêts ? Cette activité est faite pour toi ! Viens essayer une séance de Crossfit. En plus, une petite collation santé t'attend avant la séance !
Aimes-tu repousser tes limites ? Aimes-tu bouger et découvrir de nouveaux intérêts ? Cette activité est faite pour toi ! Viens essayer une séance de Crossfit. En plus, une petite collation santé t'attend avant la séance !
Marché de Noël, 5 décembre (18h30 à 21h30)
Gratuit
Venez célébrer la magie des Fêtes avec nous au Marché de Noël ! Nous vous proposons une journée remplie de découvertes, de gourmandises et d’artisanat local. Profitez d’ateliers créatifs, de concerts, et de délicieuses spécialités de saison. ** N'hésite pas à apporter ton argent et à avoir un habit adapté à la température !
Lieu: 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec
Venez célébrer la magie des Fêtes avec nous au Marché de Noël ! Nous vous proposons une journée remplie de découvertes, de gourmandises et d’artisanat local. Profitez d’ateliers créatifs, de concerts, et de délicieuses spécialités de saison. ** N'hésite pas à apporter ton argent et à avoir un habit adapté à la température !
Lieu: 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec
Cuisine ados aux fourneaux, 6 décembre (11h30)
Gratuit
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
Galeries de la capitale, 6 décembre (18h30)
5 $
Es-tu fan de sensations fortes ? Si oui, cette sortie est faite pour toi ! Viens faire tous les manèges en compagnie de jeunes incroyables ainsi que d'animateurs de feu !
Es-tu fan de sensations fortes ? Si oui, cette sortie est faite pour toi ! Viens faire tous les manèges en compagnie de jeunes incroyables ainsi que d'animateurs de feu !
Prend ta photo, 13 décembre (18h30 - 22h00)
Gratuit
Nous avons besoin de votre aide pour une activité photo excitante ! Rejoignez-nous à la maison des jeunes pour capturer des moments créatifs et dynamiques qui seront mis en avant sur notre site internet.
Nous avons besoin de votre aide pour une activité photo excitante ! Rejoignez-nous à la maison des jeunes pour capturer des moments créatifs et dynamiques qui seront mis en avant sur notre site internet.
Hekatomb, 14 décembre (13h30 à 16h30
10 $
Tu as envie de te défouler ? Viens avec nous dans une salle de défoulement afin de te divertir ! Cela permet d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer ton anxiété ! Tu peux également apporter des objets personnels que tu veux casser !
** Psstt... Reste à l'affût de tes courriels, il y aura une décharge à signer pour l'activité.
Tu as envie de te défouler ? Viens avec nous dans une salle de défoulement afin de te divertir ! Cela permet d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer ton anxiété ! Tu peux également apporter des objets personnels que tu veux casser !
** Psstt... Reste à l'affût de tes courriels, il y aura une décharge à signer pour l'activité.
Crossfit, 17 décembre (18h00 - 20h30)
5 $
Aimes-tu repousser tes limites ? Aimes-tu bouger et découvrir de nouveaux intérêts ? Cette activité est faite pour toi ! Viens essayer une séance de Crossfit. En plus, une petite collation santé t'attend avant la séance !
Aimes-tu repousser tes limites ? Aimes-tu bouger et découvrir de nouveaux intérêts ? Cette activité est faite pour toi ! Viens essayer une séance de Crossfit. En plus, une petite collation santé t'attend avant la séance !
Party des Fêtes, 20 décembre (17h00 - 22h00)
Gratuit
Envie de fêter la fin de l'année dans une ambiance incroyable ? Viens passer une soirée mémorable entre amis, avec de la musique, des jeux, des surprises et une bonne dose de fun !
Ce sera l'occasion parfaite de danser, rigoler et partager de bons moments ensemble !
Envie de fêter la fin de l'année dans une ambiance incroyable ? Viens passer une soirée mémorable entre amis, avec de la musique, des jeux, des surprises et une bonne dose de fun !
Ce sera l'occasion parfaite de danser, rigoler et partager de bons moments ensemble !
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