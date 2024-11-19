Activités décembre 2024

Tu as envie de te défouler ? Viens avec nous dans une salle de défoulement afin de te divertir ! Cela permet d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer ton anxiété ! Tu peux également apporter des objets personnels que tu veux casser ! ** Psstt... Reste à l'affût de tes courriels, il y aura une décharge à signer pour l'activité.

Tu as envie de te défouler ? Viens avec nous dans une salle de défoulement afin de te divertir ! Cela permet d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer ton anxiété ! Tu peux également apporter des objets personnels que tu veux casser ! ** Psstt... Reste à l'affût de tes courriels, il y aura une décharge à signer pour l'activité.

Plus de détails...