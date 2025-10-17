Activités Novembre 2025

La Maison des jeunes organise une sortie au Dek Hockey Charny pour les jeunes du Volet Gym le vendredi 14 novembre.

Détails :

-Heure d'arrivée à la MDJ Charny: 13h

-Location de la surface: 14h à 15h

-Après l'activité, nous proposons une après-midi à la MDJ: 15h à 16h30

-Âge requis : 10 à 14 ans

-Équipement: Apporte le tien ou possibilité de location sur place.