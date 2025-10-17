Activités Novembre 2025

Organisé par
La Maison des jeunes organise une sortie au Dek Hockey Charny pour les jeunes du Volet Gym le vendredi 14 novembre.
Détails :
-Heure d'arrivée à la MDJ Charny: 13h
-Location de la surface: 14h à 15h
-Après l'activité, nous proposons une après-midi à la MDJ: 15h à 16h30
-Âge requis : 10 à 14 ans
-Équipement: Apporte le tien ou possibilité de location sur place.
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la MDJ St-Jean-Chrysostome!
Basket adapté – Viens bouger avec nous !
Découvre le basket adapté, une activité sportive inclusive et dynamique pour tous les niveaux.
Heure de retour: 16h30
À prévoir :
-Vêtements de sport
-Espadrilles
-Bouteille d'eau
Viens profiter d’une soirée de patinage amusante aux Galeries de la Capitale !
🕒 Horaire : 18 h 30 à 22 h
✅ Apporte tes patins (location disponible sur place), vêtements confortables et un chocolat chaud sera offert !
$
