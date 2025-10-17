La Maison des jeunes de Charny inc

Activités Novembre 2025

9009 Boulevard du Centre-Hospitalier

Volet Gym: Sortie location surface Dek Hockey
5 $

La Maison des jeunes organise une sortie au Dek Hockey Charny pour les jeunes du Volet Gym le vendredi 14 novembre.

Détails :

-Heure d'arrivée à la MDJ Charny: 13h

-Location de la surface: 14h à 15h

-Après l'activité, nous proposons une après-midi à la MDJ: 15h à 16h30

-Âge requis : 10 à 14 ans

-Équipement: Apporte le tien ou possibilité de location sur place.

CH : Cuisine Ados aux fourneaux, 14 novembre (11h30)
Gratuit

Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la MDJ St-Jean-Chrysostome!

CH : Sortie Basket adapté, 22 novembre (11h00)
2 $

Basket adapté – Viens bouger avec nous !
Découvre le basket adapté, une activité sportive inclusive et dynamique pour tous les niveaux.

Heure de retour: 16h30

À prévoir :

-Vêtements de sport

-Espadrilles

-Bouteille d'eau

BK:Patinage aux Galeries de la Capitale, 28 novembre (18h30
5 $

Viens profiter d’une soirée de patinage amusante aux Galeries de la Capitale !
🕒 Horaire : 18 h 30 à 22 h
✅ Apporte tes patins (location disponible sur place), vêtements confortables et un chocolat chaud sera offert !

