Activités octobre 2025

L’événement Zoom sur toi a pour objectif d’aborder le thème de la santé mentale sous forme d’activités exploratoires afin d’offrir des outils aux adolescents et à leurs familles. L’activité aura lieu à la Ferme Genest. De la musique sera au rendez-vous, ainsi qu’une belle variété d’activités telles que la décoration de citrouilles, le diamond painting et la danse. Des collations aux saveurs d’automne seront également offertes gratuitement !