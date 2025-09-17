Activités octobre 2025

CH : Cuisine Ados aux fourneaux, 10 octobre (11h30)
Gratuit

Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Charny. Nous serons au Centre Civique de St-Jean-Chrysostome

CH : Sortie aux quilles, 11 octobre (13h00)
10 $

Les 6 MDJ de Chaudière-Appalaches se rencontrent pour jouer aux quilles et célébrer la Semaine des maisons des jeunes.

CH : Ferme Genest Zoom sur toi, 18 octobre (13h30)
Gratuit

L’événement Zoom sur toi a pour objectif d’aborder le thème de la santé mentale sous forme d’activités exploratoires afin d’offrir des outils aux adolescents et à leurs familles. L’activité aura lieu à la Ferme Genest. De la musique sera au rendez-vous, ainsi qu’une belle variété d’activités telles que la décoration de citrouilles, le diamond painting et la danse. Des collations aux saveurs d’automne seront également offertes gratuitement !

BK : Maison hantée de St-Étienne, 24 octobre (18h30)
5 $

Viens frissonner de peur dans notre maison hantée de St-Étienne.

CH : Implication Parade de Noël , 25 octobre (9h30-14h30)
Gratuit

À l’école de la Clé-du-Boisé, nous sollicitons l’engagement des jeunes pour animer des mascottes et ainsi offrir joie et chaleur à la communauté lors de l'évènement. C’est une belle façon de s’impliquer activement dans la communauté.
De plus, la Maison des jeunes de Charny tiendra une table promotionnelle et aura également besoin de la participation des jeunes.

CH : Party d'Halloween, 31 octobre (18h30)
Gratuit

Prépare ton costume et rejoins-nous pour un party d’Halloween inoubliable.

BK : Party d'Halloween, 30 octobre (18h30)
Gratuit

Soirée Halloween à la MDJ : déguisements, musique et plaisir au rendez-vous!

