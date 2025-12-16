Activités parascolaires

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À propos de cet événement
Niveau scolaire : 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle (prendre note que ces sessions ne sont pas offertes aux maternelles). Dates des cours (session de 7 semaines): du lundi 20 avril 2026 au lundi 8 juin 2026 (congé le 18 mai). Heures: de 15h45 à 16h45
Niveau scolaire: préscolaire
Cette activité de multisports (Soccer, ateliers, parcours et jeux) a lieu lundi sur l'heure du dîner, du 12h25 à 12h25. La session, d’une durée de 7 semaines, débutera la semaine du 20 avril et se terminera dans celle du 8 juin.
Niveau scolaire: 2e cycle
Cette activité de basketball a lieu mardi sur l'heure du dîner, du 11h45 à 12h25. La session, d’une durée de 7 semaines, débutera la semaine du 20 avril et se terminera dans celle du 8 juin.
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