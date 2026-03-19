ASSOCIATION DES CARDIAQUES DE LA MAURICIE

Organisé par

ASSOCIATION DES CARDIAQUES DE LA MAURICIE

Activités printemps 2026

La vie à coeur
10 $

Gratuit.

Un dépôt de 10$ obligatoire, remis après la participation.

Atelier bien-être (Mardi 26 mai 2026)
10 $

Thème: Sommeil et stresse: trucs et outils pour retrouver des nuits réparatrices

Marche Nordique 1x/semaine (MARDI)
50 $

Pour une fois par semaine (mardi), pour une personne

Marche Nordique 1x/semaine (JEUDI)
50 $

Pour une fois par semaine (jeudi), pour une personne

Marche Nordique 2x/semaine (MARDI et JEUDI)
95 $

Pour deux fois par semaine, pour une personne

Marche Nordique adaptée (MARDI)
45 $

Pour une fois par semaine, pour une personne

Exercices sur chaise 1x/semaine: LUNDI)
35 $

1x/semaine: lundi, valide pour une personne

Exercices sur chaise 1x/semaine: MERCREDI)
45 $

1x/semaine: mercredi, valide pour une personne

Exercices sur chaise 2x/semaine (LUNDI et MERCREDI)
75 $

2x/semaine: lundi et mercredi, valide pour une personne

Coeur en forme (1x/semaine: LUNDI)-Niveau 2
35 $

1x/semaine: lundi, valide pour une personne

Coeur en forme (1x/semaine: MARDI)-Niveau 1
45 $

1x/semaine (mardi), valide pour une personne

Coeur en forme (1x/semaine: MERCREDI)-Niveau 1
45 $

1x/semaine (mercredi), valide pour une personne

Coeur en forme (1x/semaine: MERCREDI)-Niveau 2 (AM)
45 $

1x/semaine (mercredi AM), valide pour une personne

Coeur en forme (1x/semaine: MERCREDI)-Niveau 2 (PM)
45 $

1x/semaine (mercredi AM), valide pour une personne

Coeur en forme (2x/semaine) NIVEAU 1 (MARDI et MERCREDI)
75 $

2x/semaine, valide pour une personne

Coeur en forme (2x/semaine) NIVEAU (LUNDI et MERCREDI)
75 $

2x/semaine, valide pour une personne

Qi Gong
80 $

1x/semaine (mardi), valide pour une personne

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