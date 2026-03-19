Activités printemps 2026

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Gratuit.
Un dépôt de 10$ obligatoire, remis après la participation.
Thème: Sommeil et stresse: trucs et outils pour retrouver des nuits réparatrices
Pour une fois par semaine (mardi), pour une personne
Pour une fois par semaine (jeudi), pour une personne
Pour deux fois par semaine, pour une personne
Pour une fois par semaine, pour une personne
1x/semaine: lundi, valide pour une personne
1x/semaine: mercredi, valide pour une personne
2x/semaine: lundi et mercredi, valide pour une personne
1x/semaine: lundi, valide pour une personne
1x/semaine (mardi), valide pour une personne
1x/semaine (mercredi), valide pour une personne
1x/semaine (mercredi AM), valide pour une personne
1x/semaine (mercredi AM), valide pour une personne
2x/semaine, valide pour une personne
2x/semaine, valide pour une personne
1x/semaine (mardi), valide pour une personne
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