La Spiranthe

Organisé par

La Spiranthe

À propos de cet événement

Activités ponctuelles - printemps 2026

Tarif A - On est aux petits oiseauxx
25 $

Rabais de 5 $ avec le code membre (voir dans vos courriels).

Tarif A - Le voyage du héros
25 $

Rabais de 5 $ avec le code membre (voir dans vos courriels).

Tarif A - Toi et moi en joie dans les bois en joie
25 $

Rabais de 5 $ avec le code membre (voir dans vos courriels).

Tarif B - Initiation à la biodanza
30 $

Rabais de 5 $ avec le code membre (voir dans vos courriels).

Tarif C - Cueillette et dégustation de plantes comestibles
50 $

Rabais de 10 $ avec le code membre (voir dans vos courriels).

Nichoir
20 $

Nichoir déjà monté que vous recevrez et pourrez décorer lors de l'atelier Aux petits oiseaux offert le 2 mai prochain.

Création d'un "Jingle"
Gratuit

Pour membres seulement.

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