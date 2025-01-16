Activités projet ADO

Cours de boxe et visite à la MDJ de Sainte-Thérèse
free
Vendredi 21 mars, 19h00 à 21h00
Cours d'initiation à la boxe avec comme professeur le combattant #1 en MMA. Suivi d'une visite à la maison des jeunes des Basses-Laurentides.
Gym Tristar, 31 Boul. De La Seigneurie, Blainville, Qc
J7C 4G6
Transport offert.
