Activités projet ADO (2026-2027)

Organisé par
À propos de cet événement
samedi 28 février. Atelier d'une heure d'initiation au crossfit.
Dîner Causerie
Où : Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand: 12h
Atelier de crossfit :
Où: Deka 74 boulevard de la seigneurie Est, Blainville.
Quand: 13h30 à 14h30
Samedi 15 mars. Atelier de popotte collective intergénérationnelle.
Où : Petit peuple 500 boulevard Curé-Labelle, Blainville.
Quand: de 10h à 13h
Activité à la Zone.
Où: 1020 rue de la Mairie, Blainville
Quand: 9h à 12h
Atelier de Karaté.
Où: Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand : 29 mars
9h30 à 10h35
Atelier de Karaté.
Où: Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand : 19 avril
9h30 à 10h35
Atelier de Karaté.
Où: Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand : 26 avril
9h30 à 10h35
Visite du salon du livre. (détails a venir)
Où: complexe Val d'Espoir, 17750 rue du Val d'Espoir, Mirabel.
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