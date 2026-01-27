Centre Oméga

Organisé par

Centre Oméga

À propos de cet événement

Activités projet ADO (2026-2027)

Dîner causerie + crossfit (28 février)
5 $

samedi 28 février. Atelier d'une heure d'initiation au crossfit.
Dîner Causerie
Où : Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand: 12h
Atelier de crossfit :
Où: Deka 74 boulevard de la seigneurie Est, Blainville.
Quand: 13h30 à 14h30

Popotte collective intergénérationnelle (15 mars)
5 $

Samedi 15 mars. Atelier de popotte collective intergénérationnelle.
Où : Petit peuple 500 boulevard Curé-Labelle, Blainville.
Quand: de 10h à 13h

La Zone (28 mars)
5 $

Activité à la Zone.

Où: 1020 rue de la Mairie, Blainville
Quand: 9h à 12h

Karaté (29 mars)
5 $

Atelier de Karaté.
Où: Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand : 29 mars
9h30 à 10h35

Karaté (19 avril)
5 $

Atelier de Karaté.
Où: Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand : 19 avril
9h30 à 10h35

Karaté (26 avril)
5 $

Atelier de Karaté.
Où: Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville
Quand : 26 avril
9h30 à 10h35

Salon du livre (2 mai)
5 $

Visite du salon du livre. (détails a venir)
Où: complexe Val d'Espoir, 17750 rue du Val d'Espoir, Mirabel.

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