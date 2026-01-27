Activités projet ADO (2026-2027)

samedi 28 février. Atelier d'une heure d'initiation au crossfit.

Dîner Causerie

Où : Centre Oméga 1015B Boulevard Curé-Labelle, Blainville

Quand: 12h

Atelier de crossfit :

Où: Deka 74 boulevard de la seigneurie Est, Blainville.

Quand: 13h30 à 14h30