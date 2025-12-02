Activités scolaire des 6e année 2025-2026

Organisé par
À propos de cette tombola
Le tirage aura lieu le 17 décembre 2025 à 9h à l'école des Coquelicots avec un représentant de l'école et un parent bénévole organisateur du tirage. Les gagnants seront contactés personnellement pour organiser la récupération de leur prix.
La liste complète des gagnants sera partagée dans l'info-parents.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!