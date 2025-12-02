Organisme l'école des Coquelicots

Organisme l'école des Coquelicots

Activités scolaire des 6e année 2025-2026

Loto- Coquelicots 1 billet
10 $

Le tirage aura lieu le 17 décembre 2025 à 9h à l'école des Coquelicots avec un représentant de l'école et un parent bénévole organisateur du tirage. Les gagnants seront contactés personnellement pour organiser la récupération de leur prix.
La liste complète des gagnants sera partagée dans l'info-parents.

Loto- Coquelicots 3 billets
25 $
Cela inclut 3 billets

