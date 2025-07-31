Activités septembre 2025

9009 Boulevard du Centre-Hospitalier

CH : Découverte sur le monde, 4 septembre (18h30)
free

Activité sous forme de stations interactives pour explorer la diversité culturelle : quiz, drapeaux, langues, aliments, lois insolites et plus! Une belle façon d’en apprendre sur le monde en s’amusant.

CH : Implication à la course de boîte à savon, 6 septembre
free

Viens représenter la MDJ lors de la Boîte à savon! On tiendra une table promo et on animera le site avec des sculptures de ballons. Une belle occasion de s’impliquer tout en s’amusant!

CH : Sortie aux pommes, 13 septembre (13h30)
CA$5

Une sortie automnale pour profiter de la nature, cueillir tes propres pommes et passer un moment relax entre amis dans un verger.

CH : Cuisine ados aux fourneaux, 19 septembre
free

Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Charny.

BK : Laser Game, 19 septembre (18h30)
CA$5

Viens vivre une expérience remplie d’adrénaline où stratégie, agilité et esprit d’équipe seront au rendez-vous dans une partie de laser game enflammée!

