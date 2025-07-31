Activités septembre 2025

Activité sous forme de stations interactives pour explorer la diversité culturelle : quiz, drapeaux, langues, aliments, lois insolites et plus! Une belle façon d’en apprendre sur le monde en s’amusant.
Viens représenter la MDJ lors de la Boîte à savon! On tiendra une table promo et on animera le site avec des sculptures de ballons. Une belle occasion de s’impliquer tout en s’amusant!
Une sortie automnale pour profiter de la nature, cueillir tes propres pommes et passer un moment relax entre amis dans un verger.
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Charny.
Viens vivre une expérience remplie d’adrénaline où stratégie, agilité et esprit d’équipe seront au rendez-vous dans une partie de laser game enflammée!
