Activités session printemps 2026

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À propos des adhésions
Prenez un moment pour vous recentrer et relâcher le stress. La méditation guidée vous aide à apaiser l’esprit, réduire l’anxiété et favoriser la relaxation, tout en restant accessible à tous, peu importe votre niveau d’expérience.
Profitez des bienfaits du yoga tout en restant confortablement assis. Cette activité est adaptée aux personnes vivant avec la sclérose en plaques et vise à améliorer la flexibilité, la force et la détente. Les exercices sont doux et sécuritaires, parfaits pour un moment de bien-être.
Découvrez des exercices de kinésiologie adaptés pour stimuler le corps et le cerveau. Neuromotrix aide à améliorer la coordination, l’équilibre, la mobilité et la conscience corporelle, tout en offrant un moment ludique et bénéfique pour le bien-être général.
Bougez dans l’eau en douceur avec des exercices spécialement conçus pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques. L’aquaforme renforce les muscles, améliore l’équilibre et diminue la pression sur les articulations, tout en étant une activité dynamique et agréable.
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