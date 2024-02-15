eventClosed

FLORENCE VIAU

Élévation I, 2024, 20 po x 16 po x 1,25 po., cellulose, colle, acrylique, graphite et vernis sur panneau de bois. 1200$
Élévation II, 2024, 20 po x 16 po x 1,25 po., cellulose, colle, acrylique, graphite et vernis sur panneau de bois. 1200$
Élévation III, 2024, 20 po x 16 po x 1,25 po., cellulose, colle, acrylique, graphite et vernis sur panneau de bois. 1200$

