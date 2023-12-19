Activités janvier 2024

Prendre l'air frais fait toujours du bien. Accompagne tes animateurs-animatrices préféré(e)s durant une belle après-midi à glisser sur la neige ! Départ de la MDJ: 13h30 Retour à la MDJ: 16h30 ** Important: Apporte tes habits de neige afin d'être confortable toute la journée ! Nous allons être à l'extérieur toute l'après-midi.

