Activités janvier 2024

Prendre une marche à la balade, 13 janvier - 13h30
free
Prendre l'air frais fait toujours du bien. Accompagne tes animateurs-animatrices préféré(e)s durant une belle après-midi !
Départ de la MDJ: 13h30
Retour à la MDJ: 16h30
** Important: Apporte tes habits de neige afin d'être confortable toute la journée ! Nous allons être à l'extérieur toute l'après-midi.
Bubble tea maison, 16 janvier - 19h00
CA$2
Tu aimes les Bubble tea ? Alors quoi de mieux qu'un Bubble tea fait maison ? Viens à la MDJ afin de TON mélange de bubble tea !
Début de l'activité : 19h00
Cuisinons ensemble, 19 janvier - 19h00
free
Tu aimes cuisiner ? Tu aimerais apprendre ? Les animateurs-animatrices sont là pour ça ! Viens faire une belle recette, et tu pourras apporter un plat à la maison !
Début de l'activité: 19h00
Glissade extérieure, 20 janvier - 13h30
free
Prendre l'air frais fait toujours du bien. Accompagne tes animateurs-animatrices préféré(e)s durant une belle après-midi à glisser sur la neige !
Départ de la MDJ: 13h30
Retour à la MDJ: 16h30
** Important: Apporte tes habits de neige afin d'être confortable toute la journée ! Nous allons être à l'extérieur toute l'après-midi.
Laser game, 26 janvier - 19h00
CA$10
Tu aimes courir ? Tu as de l'énergie à dépenser ? Ça tombe bien, tes animateurs et animatrices aussi ! Inscris-toi rapidement à 3 parties de 20 minutes au Laser Game !
Départ de la MDJ: 18h15
Retour à la MDJ: 21h00
