Événement bénéfice - Cabaret Coup d'Oeil

Nous proposons un encan à la criée et un encan silencieux. Votre logo sera affiché sur les documents de l'encan silencieux, et votre entreprise sera mentionnée verbalement par Laurent Paquin avant le début de l'encan à la criée.

Nous proposons un encan à la criée et un encan silencieux. Votre logo sera affiché sur les documents de l'encan silencieux, et votre entreprise sera mentionnée verbalement par Laurent Paquin avant le début de l'encan à la criée.

seeMoreDetailsMobile