Événement bénéfice - Cabaret Coup d'Oeil

Une quarantaine de ballons avec un grand prix dans l’un d’eux.
Prix d'une valeur variant de 25 $ à 200 $. Votre logo sera imprimé sur chacun des ballons.
Partenaire : bar à bonbons
CA$1,250
Votre bannière pourra être installée près du bar à bonbons.
Partenaire : photo booth
CA$1,500
Votre bannière pourra être installée près du photo booth. À noter que votre logo ne sera pas visible sur les photos finales.
Partenaire : performances
CA$1,750
Votre logo apparaîtra sur un écran géant pendant la performance. On propose 5 performances de Ariane Moffatt, Valérie Blais, Laurent Paquin et Simon Boudreault.
Partenaire : encans
CA$2,500
Nous proposons un encan à la criée et un encan silencieux. Votre logo sera affiché sur les documents de l'encan silencieux, et votre entreprise sera mentionnée verbalement par Laurent Paquin avant le début de l'encan à la criée.
