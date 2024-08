Conférence de l'historien Éric Thierry : Fonder Québec par le texte et l’image. Les Voyages de 1613 de Samuel de Champlain et leurs illustrations.

LES CONFÉRENCES DU SIEUR DE CHAMPLAIN

Les Voyages de 1613 sont l’ouvrage le plus illustré de Samuel de Champlain. Dans son épître dédicatoire au roi Louis XIII, il a lui-même souligné leur originalité : le texte n’est que le commentaire des illustrations. Celles-ci forment tout l’intérêt de l’ouvrage. Malgré les difficultés de fabrication et les libertés prises par les graveurs par rapport aux modèles fournis par Champlain, elles participent pleinement au projet des Voyages de 1613, celui de justifier la fondation de Québec en 1608.

À propos du conférencier – Éric Thierry est un historien français dont les recherches portent notamment sur l'histoire de la présence française en Amérique du Nord et sur la littérature des voyages en Nouvelle-France. Docteur de l'Université de Paris-Sorbonne en 1997, il enseigne l'histoire et la géographie au Lycée Paul Claudel de Laon, département de l’Aisne, dans la région administrative des Hauts-de-France. Actuel président de la Société historique de Haute-Picardie, depuis 2012, il a présidé la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne de 2016 à 2022. L'Académie française lui a décerné, en 2002, le Prix Monseigneur-Marcel pour sa biographie Marc Lescarbot (vers 1570-1641). Un homme de plume au service de la Nouvelle-France et, en 2020, le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises pour son édition critique des œuvres complètes de Samuel de Champlain publiée en 2019, à Québec chez Septentrion. Vient de paraître chez le même éditeur la biographie de celui-ci de près de 800 pages et intitulée Samuel de Champlain. Aux origines de l’Amérique française.

À propos de la Société d’histoire Sieur de Champlain – La Société d’histoire Sieur de Champlain est un organisme culturel sans but lucratif, fondé à Québec, le 17 octobre 2011. Depuis 2023, elle désire mieux faire connaître et mettre en valeur Samuel de Champlain, navigateur, explorateur, cartographe, géographe, fondateur de la ville de Québec, père de la Nouvelle-France et de l’Amérique française, sa vie, son œuvre, son héritage, son époque et ses contemporains.





