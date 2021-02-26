Boutique de Moisson Kamouraska

905 5e Rue Rouleau

La Pocatière, QC G0R 1Z0, Canada

Café torréfaction velouté
CA$10
Goûtez à notre fameux café de torréfaction veloutée qui a été concocté par Brûlerie de l'est
Sac de magasinage
CA$15
Un beau sac solide qui vous permettra de mettre vos aliments lors de votre prochain magasinage.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing