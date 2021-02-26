Moisson Kamouraska
Boutique de Moisson Kamouraska
905 5e Rue Rouleau
La Pocatière, QC G0R 1Z0, Canada
Café torréfaction velouté
CA$10
Goûtez à notre fameux café de torréfaction veloutée qui a été concocté par Brûlerie de l'est
Goûtez à notre fameux café de torréfaction veloutée qui a été concocté par Brûlerie de l'est
seeMoreDetailsMobile
add
Sac de magasinage
CA$15
Un beau sac solide qui vous permettra de mettre vos aliments lors de votre prochain magasinage.
Un beau sac solide qui vous permettra de mettre vos aliments lors de votre prochain magasinage.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout