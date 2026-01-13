Adhérer à la coopérative de solidarité les Choux Gras

À propos des adhésions
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Vous voulez participer au développement de la coopérative de solidarité en devenant membre de SOUTIEN des Choux Gras?
Être membre de soutien c'est contribuer par sa cotisation et son nom à soutenir les activités de la coopérative.
Montant = 20$ de part sociale + frais de paiement en ligne
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Vous voulez participer au développement de la coopérative de solidarité en devenant membre CONSOMMATEUR des Choux Gras?
Être membre de consommateur c'est contribuer par sa cotisation et son nom à soutenir les activités de la coopérative en devenant un membre actif : participation dans les jardins, achats réguliers, accès au social festif etc.
Montant = 50$ de part sociale + frais de paiement en ligne
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Vous voulez participer au développement de la coopérative de solidarité en devenant membre CONSOMMATEUR CORPORATIF des Choux Gras?
Montant = 250$ de part sociale + frais de paiement en ligne
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