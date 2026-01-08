Propulsion Lanaudiere

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Adhérer, c'est s'engager !

Membre communautaire
10 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Un membre communautaire est un organisme communautaire qui a à cœur la mission de Propulsion Lanaudière et de la Maison l’Intersection. Il a le droit de vote à l’assemblée générale.

Membre sympathisant
10 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Un membre sympathisant est quelqu’un qui

a à cœur la mission de Propulsion Lanaudière et de la Maison l’Intersection. Il a le droit de vote à l’assemblée générale. Cependant, les bailleurs de fond, députés, élus municipaux, employés du CSSS et les employés de l’organisme ne sont pas admissibles .

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