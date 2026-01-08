Adhérer, c'est s'engager !

Offert par
Renouvellement annuel le: 31 décembre
Un membre communautaire est un organisme communautaire qui a à cœur la mission de Propulsion Lanaudière et de la Maison l’Intersection. Il a le droit de vote à l’assemblée générale.
Renouvellement annuel le: 31 décembre
Un membre sympathisant est quelqu’un qui
a à cœur la mission de Propulsion Lanaudière et de la Maison l’Intersection. Il a le droit de vote à l’assemblée générale. Cependant, les bailleurs de fond, députés, élus municipaux, employés du CSSS et les employés de l’organisme ne sont pas admissibles .
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!