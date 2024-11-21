Adhésion Archéo-Québec

Membre individuel - Rabais Étudiant*
CA$37.37

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour tous étudiants inscrits dans une institution post-secondaire *Rabais applicable sous présentation d'une preuve du statut d’étudiant et pièce d'identité.
Membre individuel
CA$74.73

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les individus intéressés par l’archéologie, étudiants* ou professionnels en archéologie, en muséologie, en tourisme ou dans tout domaine connexe.
Membre institutionnel - moins de 50 000$
CA$74.73

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les musées, firmes, organismes, entreprises, centres d'interprétation, parcs, lieux historiques, etc.
Membre institutionnel - 50 000$ à 99 999$
CA$149.47

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les musées, firmes, organismes, entreprises, centres d'interprétation, parcs, lieux historiques, etc.
Membre institutionnel - 100 000$ à 199 999$
CA$224.20

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les musées, firmes, organismes, entreprises, centres d'interprétation, parcs, lieux historiques, etc.
Membre institutionnel - 200 000$ à 299 999$
CA$261.57

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les musées, firmes, organismes, entreprises, centres d'interprétation, parcs, lieux historiques, etc.
Membre institutionnel - 300 000$ à 499 999$
CA$298.94

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les musées, firmes, organismes, entreprises, centres d'interprétation, parcs, lieux historiques, etc.
Membre institutionnel - 500 000$ à un million $
CA$373.67

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les musées, firmes, organismes, entreprises, centres d'interprétation, parcs, lieux historiques, etc.
Membre institutionnel - Plus d'un million $
CA$448.40

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les musées, firmes, organismes, entreprises, centres d'interprétation, parcs, lieux historiques, etc.
Membre municipal - moins de 25 000 habitants
CA$149.47

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les villes, les municipalités, les MRC du Québec et les communautés autochtones.
Membre municipal - 25 000 à 49 999 habitants
CA$224.20

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les villes, les municipalités, les MRC du Québec et les communautés autochtones.
Membre municipal - 50 000 à 99 999 habitants
CA$298.94

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les villes, les municipalités, les MRC du Québec et les communautés autochtones.
Membre municipal - 100 000 à 150 000 habitants
CA$373.67

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les villes, les municipalités, les MRC du Québec et les communautés autochtones.
Membre municipal - plus de 150 000 habitants
CA$448.40

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les villes, les municipalités, les MRC du Québec et les communautés autochtones.
Membre partenaire - moins de 50 000$
CA$74.73

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les organismes de soutien, associations, entreprises;
Membre partenaire - 50 000$ à 99 999$
CA$149.47

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les organismes de soutien, associations, entreprises;
Membre partenaire - 100 000$ à 199 999$
CA$224.20

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les organismes de soutien, associations, entreprises;
Membre partenaire - 200 000$ à 299 999$
CA$261.57

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les organismes de soutien, associations, entreprises;
Membre partenaire - 300 000$ à 499 999$
CA$298.94

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les organismes de soutien, associations, entreprises;
Membre partenaire - 500 000$ à un million $
CA$373.67

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les organismes de soutien, associations, entreprises;
Membre partenaire - Plus d'un million $
CA$448.40

*Les taxes sont incluses dans le prix VOTANT Pour les organismes de soutien, associations, entreprises;

