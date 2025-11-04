Club Cycliste Université de Montréal

Adhésion 2026

Étudiant.e de l’UdeM, HEC & Polytechnique
60 $

Adhésion pour les étudiant(e)s de l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Vous devez fournir une preuve d’inscription par courriel au [email protected].

Étudiant.e d’un autre établissement
80 $

Adhésion pour les étudiants(e)s de d’autres établissements scolaires. Vous devez fournir une preuve d’inscription par courriel au [email protected].

Enseignant.e de l’UdeM, HEC & Polytechnique
80 $

Adhésion pour les enseignant(e)s de l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Inclus les professeur(e)s, les chargé(e)s de cours, etc. Vous devez fournir une preuve d’emploi par courriel au [email protected].

Adhésion générale
100 $

Adhésion pour les civil(e)s et les gradué(e)s de l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal.

