Adhésion 2026

À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 1 janvier
En devenant membre régulier, vous soutenez directement la mission de notre organisme tout en intégrant une communauté dynamique et engagée. Profitez d’un accès illimité et gratuit à toutes nos activités et participez à la vie démocratique de l'organisme !
Choisir l’adhésion solidaire, c’est multiplier votre impact : vous soutenez l’organisme et offrez l’accès à nos activités à une famille qui en a besoin. Partage, engagement et générosité : vous devenez un véritable moteur de notre communauté.
S'il est difficile d'assumer le cout d'une adhésion en ce moment, vous pouvez faire une demande d'adhésion parrainée.
Vous rejoignez notre organisme et accédez gratuitement à toutes nos activités. C’est l’occasion parfaite de découvrir notre communauté, de vous impliquer et de participer à une aventure collective inspirante.
