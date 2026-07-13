Synergie Santé Environnement

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À propos des adhésions

Adhésion 2026

Établissements territoriaux / CISSS / CIUSSS
2 874,38 $

Renouvellement annuel le: 31 mars

2 500 $ avant taxes TPS 124 $ | TVQ 249,38 $

Adhésion réservée aux grands ensembles publics, aux établissements territoriaux aux CISSS et aux CIUSS

Établissements publics spécialisés et CHU
1 724,63 $

Renouvellement annuel le: 31 mars

1 500 $ avant taxes TPS 75 $ | TVQ 149,63 $

Adhésion réservée aux centres hospitaliers universitaires (CHU) et aux instituts publics non fusionnés (ex. : Institut de Cardiologie de Montréal, Institut Philippe-Pinel).

Grands groupes privés de soins
1 379,70 $

Renouvellement annuel le: 31 mars

1 200 $ avant taxes TPS 60 $ | TVQ 119,70 $

Adhésion réservée aux regroupements de résidences ou aux réseaux de cliniques privées d'envergure.

Établissements privés locaux et GMF
574,88 $

Renouvellement annuel le: 31 mars

500 $ avant taxes TPS 25 $ | TVQ 49,88 $

Adhésion réservée aux cliniques médicales autonomes, Groupes de médecine de famille (GMF) et CHSLD privés.

Adhésion corporative
2 874,38 $

Renouvellement annuel le: 31 mars

2 500 $ avant taxes TPS 124 $ | TVQ 249,38 $

La catégorie cible uniquement les entreprises privées, fournisseurs de biens/services ou consultants hors réseau

Adhésion associations, ordres professionnels, syndicats
574,88 $

Renouvellement annuel le: 31 mars

500 $ avant taxes TPS 25 $ | TVQ 49,88 $

Adhésion supporteurs et individus
28,74 $

Renouvellement annuel le: 31 mars

25 $ avant taxes TPS 1,25 $ | TVQ 2,49$

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