Adhésion 2026

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 31 mars
2 500 $ avant taxes TPS 124 $ | TVQ 249,38 $
Adhésion réservée aux grands ensembles publics, aux établissements territoriaux aux CISSS et aux CIUSS
Renouvellement annuel le: 31 mars
1 500 $ avant taxes TPS 75 $ | TVQ 149,63 $
Adhésion réservée aux centres hospitaliers universitaires (CHU) et aux instituts publics non fusionnés (ex. : Institut de Cardiologie de Montréal, Institut Philippe-Pinel).
Renouvellement annuel le: 31 mars
1 200 $ avant taxes TPS 60 $ | TVQ 119,70 $
Adhésion réservée aux regroupements de résidences ou aux réseaux de cliniques privées d'envergure.
Renouvellement annuel le: 31 mars
500 $ avant taxes TPS 25 $ | TVQ 49,88 $
Adhésion réservée aux cliniques médicales autonomes, Groupes de médecine de famille (GMF) et CHSLD privés.
Renouvellement annuel le: 31 mars
2 500 $ avant taxes TPS 124 $ | TVQ 249,38 $
La catégorie cible uniquement les entreprises privées, fournisseurs de biens/services ou consultants hors réseau
Renouvellement annuel le: 31 mars
500 $ avant taxes TPS 25 $ | TVQ 49,88 $
Renouvellement annuel le: 31 mars
25 $ avant taxes TPS 1,25 $ | TVQ 2,49$
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