Adhésion 2025-2026

Tout organisme : 1. œuvrant dans un des secteurs d’activité définis en collèges électoraux à l’article 9 des Statuts et règlements et intéressé à promouvoir les objectifs de la Corporation et 2. résidant ou ayant une place d’affaires ou exerçant ses activités professionnelles ou d’affaires dans le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François et 3. ayant acquitté le montant de la cotisation et 4. ayant été accepté par le conseil exécutif.

Tout organisme : 1. œuvrant dans un des secteurs d’activité définis en collèges électoraux à l’article 9 des Statuts et règlements et intéressé à promouvoir les objectifs de la Corporation et 2. résidant ou ayant une place d’affaires ou exerçant ses activités professionnelles ou d’affaires dans le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François et 3. ayant acquitté le montant de la cotisation et 4. ayant été accepté par le conseil exécutif.

seeMoreDetailsMobile