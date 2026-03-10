Adhésion 2026-2027

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Toute personne incluant les employés de la Corporation et les usagers qui désire apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse.
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Organisme socio-communautaire
Organismes à but non lucratif, légalement constitués qui exercent leurs activités en vue de l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse.
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Commerces ou entreprises désirant apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse.
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