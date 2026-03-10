Coalition sherbrookoise pour le travail de rue

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À propos des adhésions

Adhésion 2026-2027

2026-2027 | Membre individu
Gratuit

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Toute personne incluant les employés de la Corporation et les usagers qui désire apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse.

2026-2027 | Organisme socio-communautaire
Gratuit

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Organisme socio-communautaire

Organismes à but non lucratif, légalement constitués qui exercent leurs activités en vue de l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse.

2026-2027 | Commerce ou entreprise
Gratuit

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Commerces ou entreprises désirant apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse.

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