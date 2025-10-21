Adhésion 2026 à la Société d'histoire Sieur de Champlain

Membre individuel 2026
CA$25

Membre individuel avec conjoint 2026
CA$35

La catégorie de " Membre individuel avec conjoint " réfère à deux personnes qui adhèrent à la Société d'histoire Sieur de Champlain ou renouvellent leur cotisation en même temps, et qui sont unies maritalement ou conjointes de fait. Elles bénéficient toutes les deux des mêmes avantages et privilèges que le membre individuel. Un seul numéro de téléphone et une seule adresse courriel seront utilisés pour rejoindre les deux membres.

Membre étudiant 2026
CA$10

Vous devez nous faire parvenir une preuve d'inscription à temps plein à une institution d'enseignement reconnue, soit :
- par courrier à : Société d'histoire Sieur de Champlain, 6031, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Québec) Canada G1H3B5
- par courriel : [email protected]

Membre de soutien 2026
CA$50

Membre institutionnel 2026
CA$250

RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION
free

CETTE CATÉGORIE EST UNIQUEMENT RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION DE LA SHSDC.

