Adhésion à Espace M - Membre 2025

Les résidentes qui signent un contrat de location ainsi que les documents les engageants dans la vie associative et communautaire de la corporation deviennent automatiquement membres résidentes. Les membres résidentes peuvent participer et voter aux assemblées générales.
Les résidentes qui signent un contrat de location ainsi que les documents les engageants dans la vie associative et communautaire de la corporation deviennent automatiquement membres résidentes. Les membres résidentes peuvent participer et voter aux assemblées générales.
Membre participante
free
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Toutes les femmes monoparentales qui participent aux activités de l’organisme sans contrat de location deviennent automatiquement des membres participantes. Les membres participantes peuvent participer et voter aux assemblées générales.
Toutes les femmes monoparentales qui participent aux activités de l’organisme sans contrat de location deviennent automatiquement des membres participantes. Les membres participantes peuvent participer et voter aux assemblées générales.
Membre salariée
free
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Toute personne ayant un statut de membre salariée et ayant obtenu sa probation devient membre salariée. Les membres salariées peuvent participer aux assemblées générales, mais n'ont pas le droit de vote.
Toute personne ayant un statut de membre salariée et ayant obtenu sa probation devient membre salariée. Les membres salariées peuvent participer aux assemblées générales, mais n'ont pas le droit de vote.
Membre solidaire
free
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Peut être membre solidaire, toute personne intéressée à adhérer aux valeurs, orientations et objectifs de la corporation. Les membres solidaires peuvent participer et voter aux assemblées générales.
Peut être membre solidaire, toute personne intéressée à adhérer aux valeurs, orientations et objectifs de la corporation. Les membres solidaires peuvent participer et voter aux assemblées générales.