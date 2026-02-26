Adhésion à Brimbalante (Membership 2026)

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 27 février
Avantages
-Droit de vote aux AGA et AGE
-10% de rabais sur événements spéciaux (spectacle, etc)
-Participation au tirage annuel d’une formation gratuite (valeur 226$)
Durée de l'adhésion :
1 an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027
Renouvellement annuel le: 27 février
Avantages
-Paquet-cadeau comprenant 1 carte de souhait et 1 t-shirt
-Annonce en primeur des programmations
-Droit de vote aux AGA et AGE
-10% de rabais événements spéciaux (spectacle, etc)
-Participation au tirage annuel d’une formation gratuite (valeur 226$)
Durée de l'adhésion :
1 an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027
Renouvellement annuel le: 27 février
Avantages
-Paquet-cadeau comprenant 1 t-shirt, 1 carte de souhait, 1 carte postale et 2 stickers
-Nom affiché dans la section remerciements du site internet
-Droit de vote aux AGA et AGE
-Annonce en primeur des programmations (avant l’annonce publique)
-20% de rabais événements spéciaux (spectacle, etc)
-Participation au tirage annuel d’une formation gratuite (valeur 226$)
Durée de l'adhésion :
1 an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027
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