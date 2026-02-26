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À propos des adhésions

Adhésion à Brimbalante (Membership 2026)

Membre Régulier
15 $

Renouvellement annuel le: 27 février

Avantages

-Droit de vote aux AGA et AGE

-10% de rabais sur événements spéciaux (spectacle, etc)

-Participation au tirage annuel d’une formation gratuite (valeur 226$)


Durée de l'adhésion :

1 an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027

Membre Ambassadeur
60 $

Renouvellement annuel le: 27 février

Avantages

-Paquet-cadeau comprenant 1 carte de souhait et 1 t-shirt

-Annonce en primeur des programmations

-Droit de vote aux AGA et AGE

-10% de rabais événements spéciaux (spectacle, etc)

-Participation au tirage annuel d’une formation gratuite (valeur 226$)



Durée de l'adhésion :

1 an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027

Membre Mécène
125 $

Renouvellement annuel le: 27 février

Avantages

-Paquet-cadeau comprenant 1 t-shirt, 1 carte de souhait, 1 carte postale et 2 stickers

-Nom affiché dans la section remerciements du site internet

-Droit de vote aux AGA et AGE

-Annonce en primeur des programmations (avant l’annonce publique)

-20% de rabais événements spéciaux (spectacle, etc)

-Participation au tirage annuel d’une formation gratuite (valeur 226$)


Durée de l'adhésion :

1 an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027

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