Adhésion à la Communauté Essentielle de L'Essentiel des Etchemins

À vous de choisir votre contribution. Par tranche de 50$, une fois, 3 fois, 6 fois ou plus ! Un versement mensuel vous sera proposé, tant que vous n'y mettrai pas fin.

Vous deviendrez automatiquement membre partenaire de notre "Communauté Essentielle". Vous aurez la possibilité de cumuler les reçus pour fin d'impôts pour vous ou votre entreprise. Vous aurez également l'opportunité de nous mentionner que vous êtes intéressé à vous afficher comme membre de notre belle communauté ( des mentions de votre participation pourraient être rendu public) ou de demeurer anonyme.