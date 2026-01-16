Adhésion à la Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière

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Une entreprise ou organisation qui soutient et collabore avec notre institution, et qui bénéficie de certains privilèges réservés aux membres.
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Une organisation publique, une ville ou un élu qui adhère pour collaborer, soutenir nos projets et participer à la vie de notre communauté.
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