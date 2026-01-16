Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière

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À propos des adhésions

Adhésion à la Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière

Membre individuel
30 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Membre couple
45 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Membre individuel 2 ans
55 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Membre couple 2 ans
65 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Membre corporatif
60 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Une entreprise ou organisation qui soutient et collabore avec notre institution, et qui bénéficie de certains privilèges réservés aux membres.

Membre institutionnel
500 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Une organisation publique, une ville ou un élu qui adhère pour collaborer, soutenir nos projets et participer à la vie de notre communauté.

Membre étudiant
Gratuit

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Envois postaux
30 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Forfait annuel infolettre + Le Messager

Envois postaux
25 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

Forfait annuel Le Messager

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