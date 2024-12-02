Adhésion 2025 à la Société d'histoire Sieur de Champlain

La catégorie de " Membre individuel avec conjoint " réfère à deux personnes qui adhèrent à la Société d'histoire Sieur de Champlain ou renouvellent leur cotisation en même temps, et qui sont unies maritalement ou conjointes de fait. Elles bénéficient toutes les deux des mêmes avantages et privilèges que le membre individuel. Un seul numéro de téléphone et une seule adresse courriel seront utilisés pour rejoindre les deux membres.

