Adhésion à la SQRM (2025-2026)

Personne engagée dans une démarche professionnelle de recherche ou de création liée à la mission de la Société, sans poste à temps plein dans un établissement postsecondaire. Cette catégorie inclut notamment les chercheur·ses indépendant·es, artistes professionnel·les, postdoctorant·es, chargé·es de cours et personnes en début de carrière hors cadre universitaire traditionnel.