Société québécoise de recherche en musique

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Société québécoise de recherche en musique

À propos des adhésions

Adhésion à la SQRM (2025-2026)

Membre régulier
65 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Personne œuvrant en recherche ou en enseignement dans un établissement postsecondaire (temps plein), ou toute personne souhaitant participer aux activités de la Société ou en soutenir la mission.

Membre étudiant
25 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Personne inscrite dans un établissement collégial ou universitaire. 

Membre retraité
40 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Personne ayant cessé ses principales activités professionnelles et souhaitant rester active au sein de la Société.

Membre indépendant
40 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Personne engagée dans une démarche professionnelle de recherche ou de création liée à la mission de la Société, sans poste à temps plein dans un établissement postsecondaire. Cette catégorie inclut notamment les chercheur·ses indépendant·es, artistes professionnel·les, postdoctorant·es, chargé·es de cours et personnes en début de carrière hors cadre universitaire traditionnel.   

Membre institutionnel
135 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Organisation ou institution, notamment un établissement d’enseignement, une bibliothèque, une fondation, un organisme sans but lucratif, une institution culturelle ou une entreprise.

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