Adhésion à la SQRM (2025-2026)

À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Personne œuvrant en recherche ou en enseignement dans un établissement postsecondaire (temps plein), ou toute personne souhaitant participer aux activités de la Société ou en soutenir la mission.
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Personne inscrite dans un établissement collégial ou universitaire.
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Personne ayant cessé ses principales activités professionnelles et souhaitant rester active au sein de la Société.
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Personne engagée dans une démarche professionnelle de recherche ou de création liée à la mission de la Société, sans poste à temps plein dans un établissement postsecondaire. Cette catégorie inclut notamment les chercheur·ses indépendant·es, artistes professionnel·les, postdoctorant·es, chargé·es de cours et personnes en début de carrière hors cadre universitaire traditionnel.
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Organisation ou institution, notamment un établissement d’enseignement, une bibliothèque, une fondation, un organisme sans but lucratif, une institution culturelle ou une entreprise.
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