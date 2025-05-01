Adhésion à la Trocca 2025-2026

Revenu total provenant du PSOC de moins de 25 000$
Gratuit
Pas d'expiration
CONTRIBUTION VOLONTAIRE :
Paiement par virement bancaire - Transit : 20083, Institution : 815, Folio : 6902563.
Consentement à remettre des renseignements personnels : Par la complétion de ce formulaire, je permets que ces renseignements soient utilisés pour faciliter la tenue de cet événement et me contacter afin que je puisse avoir en main toute l'information nécessaire pour y participer. Ces données seront ensuite détruites selon la procédure en vigueur à la Trocca.
Revenu total provenant du PSOC de 25 001$ à 100 000$
50 $
Pas d'expiration
Zeffy est une plateforme gratuite destinée aux organismes à but non lucratif. Elle ajoute toutefois automatiquement une donation pour soutenir leur plateforme. Sachez que cette donation est optionnelle et que vous pouvez enlever ou diminuer ce montant avant de compléter le paiement (voir la section « Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons ! »). La Tocca n'est pas responsable des montants offerts en soutien à la plateforme Zeffy. En cas de don, aucun remboursement ne sera effectué par la Trocca.
Revenu total provenant du PSOC de 100 001$ à 200 000$
100 $
Pas d'expiration
Revenu total provenant du PSOC de 200 001 à 300 000$
150 $
Pas d'expiration
Revenu total provenant du PSOC de 300 001$ à 400 000$
200 $
Pas d'expiration
Revenu total provenant du PSOC de 400 001$ à 500 000$
250 $
Pas d'expiration
Revenu total provenant du PSOC, plus de 500 001$
300 $
Pas d'expiration
