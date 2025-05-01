Adhésion à la Trocca 2025-2026

Zeffy est une plateforme gratuite destinée aux organismes à but non lucratif. Elle ajoute toutefois automatiquement une donation pour soutenir leur plateforme. Sachez que cette donation est optionnelle et que vous pouvez enlever ou diminuer ce montant avant de compléter le paiement (voir la section « Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons ! »). La Tocca n'est pas responsable des montants offerts en soutien à la plateforme Zeffy. En cas de don, aucun remboursement ne sera effectué par la Trocca. Consentement à remettre des renseignements personnels : Par la complétion de ce formulaire, je permets que ces renseignements soient utilisés pour faciliter la tenue de cet événement et me contacter afin que je puisse avoir en main toute l'information nécessaire pour y participer. Ces données seront ensuite détruites selon la procédure en vigueur à la Trocca.

